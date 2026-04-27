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記協晚宴驚傳槍擊 白宮歸咎左翼仇恨崇拜

中央社華盛頓27日綜合外電報導
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白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）。路透
白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）。路透

美國總統川普25日出席的白宮記者協會年度晚宴驚傳槍擊。白宮今天將這起事件歸咎於所謂的「左翼仇恨崇拜」。

法新社報導，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，這起事件是過去兩年內針對共和黨籍總統川普的第3起刺殺企圖。本案嫌犯預定今天出庭應訊。

李維特說：「針對總統以及所有支持他、為他工作的人，左翼仇恨崇拜已經造成多人受傷甚至死亡，這個週末又差點釀成悲劇。」

川普對政治對手的言論尺度屢次打破總統慣例，批評者指稱他的談話具有分化性，甚至帶有暴力色彩。

不過川普在白宮記者協會（White House Correspondents' Association）晚宴槍擊案發生數分鐘後的記者會中，對他曾經稱為「人民公敵」的媒體態度轉趨軟化。

李維特今天則表示，這位79歲總統長期遭到「系統性妖魔化」。

她說：「近年來，沒有任何人比川普總統遭遇更多子彈、更多暴力…那些不斷以不實指控、謾罵抹黑總統是法西斯、威脅民主，並為博取政治利益而將他與希特勒相提並論的人，正是助長這類暴力的元凶。」

路透報導，李維特同時證實，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）將召集國土安全部（Department of Homeland Security）、特勤局（ Secret Service）和白宮運作團隊的官員開會，以「確保總統的安全與保障」。

白宮 槍擊 川普

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