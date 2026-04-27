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柯克遺孀赴白宮記協晚宴遇槍擊 淚訴「只想回家」

中央社倫敦27日綜合外電報導
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已故保守派領袖柯克的遺孀艾瑞卡。美聯社
已故保守派領袖柯克的遺孀艾瑞卡。美聯社

白宮記者協會25日舉行晚宴時發生槍擊案，已故保守派領袖柯克的遺孀艾瑞卡也在現場。一段出自當晚的影片顯示，艾瑞卡被護送離開現場時一邊哭泣，一邊說道「我只想回家」。

英國廣播公司（BBC）報導，根據美國有線電視新聞網（CNN）記者西德納（Sara Sidner）分享的一段影片，當天（Erika Kirk）被人帶離飯店時，可以聽到她說：「我只想回家。」

福斯新聞頻道（Fox News）主播拜爾（Bret Baier）向該頻道表示，艾瑞卡躲在他附近一張桌子底下，因槍擊事件受到極大驚嚇。

去年9月，艾瑞卡的丈夫－右翼政治運動人士柯克（Charlie Kirk）在猶他州出席活動發表演說時遭槍擊身亡。

柯克生前是美國總統川普（Donald Trump）的重要盟友，也是最知名網路名人和青年保守派運動領袖之一。副總統范斯（JD Vance）與妻子烏沙（Usha Vance）也與柯克關係密切。

根據當局掌握的一份約1000字文件顯示，當晚在白宮記者協會（White House Correspondents Association）晚宴廳外開槍後遭制伏的犯嫌，本來目標就是川普及其政府官員。

白宮 槍擊 柯克

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