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記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

世界新聞網王若馨／即時報導
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白宮記者協會晚宴槍手艾倫(Cole Allen)被制伏。(路透)
白宮記者協會晚宴槍手艾倫(Cole Allen)被制伏。(路透)

紐約郵報(New York Post)26日報導，白宮記者協會晚宴槍手艾倫(Cole Allen)在開槍前約10分鐘，寄給家人一份反川普宣言，自稱「友善的聯邦刺客」(Friendly Federal Assassin)，並表示他的目標是刺殺川普政府官員。

宣言中說：「有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打，只有被壓迫者才會承受這種事。我不是在拘留營遭強暴的人，不是未經審判就被處決的漁民。」

「我不是被炸死的學童，不是被餓死的孩子，也不是被本屆政府眾多罪犯虐待的少女。當他人遭受壓迫時仍以德報怨，這不是基督徒的行為，而是對壓迫者罪行的共謀。」

宣言列出的目標包括：「政府官員(不包括聯邦調查局局長巴特爾)：皆為目標，依職位由高到低排序。」

他寫道：「我不再願意讓一名戀童癖、強姦犯與叛國者，將他的罪行加諸於我。」顯然指向川普總統。

「出席晚宴者 都是川普的共謀」

艾倫並表示：「為降低傷亡，我會使用散彈而非獨頭彈(穿透力較低)。若有絕對必要，我仍會穿越現場大多數人接近目標(因為這些人選擇出席一名戀童癖、強姦犯與叛國者的演說，因此構成共謀)，但我真心希望不會走到那一步。」

來去自如 批安檢如笑話

艾倫同時批評華府希爾頓酒店(Washington Hilton)安檢「荒謬」，稱伊朗特工若攜帶更具殺傷力的武器，也「不會有人察覺」。

他寫道：「我一走進酒店，立刻感受到一種傲慢。我帶著多件武器進來，卻沒有任何人認為我可能構成威脅。」

「活動的保全都在外圍，針對抗議者與當時入場的人，顯然沒有人考慮過如果有人提前一天入住會怎樣。這種程度的無能令人難以置信，我真心希望在這個國家出現真正稱職的領導之前，這問題能被修正。」

他補充：「如果我是伊朗特工，而不是美國公民，我甚至可以扛一把M2重機槍進來，也不會有人發現。這完全是笑話。」

家人透露其好發激進政治言論

一名官員向紐約郵報表示，艾倫的家人在案發後，將這份宣言通報給康乃狄克州新倫敦(New London)警方。

該官員指出，特勤局已約談艾倫住在馬里蘭州洛克維爾(Rockville)的姊妹，得知他平時經常發表激進政治言論，並曾提及要「做些什麼」來解決世界問題。

當局確認，艾倫在一家名為「Cap Tactical Firearms」的槍店，購買兩把手槍與一把霰彈槍，存放於父母住處，且定期在射擊場訓練。

他曾參與一個名為覺醒會(The Wide Awakes)的團體，並曾出席加州的「不要國王」(No Kings)抗議活動；他曾在當地就讀大學並任教。

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