我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前王儲：歐洲只想批美以 無人關心遭屠殺的伊朗民眾

川普取消美伊會談後 稱收到新提案、內容更好

川普取消美伊會談後 稱收到新提案、內容更好

中央社華盛頓25日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統在搭機前對媒體記者談話。(路透)
川普總統在搭機前對媒體記者談話。(路透)

美國總統川普今天宣布，已取消特使團原定赴巴基斯坦與伊朗展開會談的行程。他隨後表示，伊朗想談的時候，只要打電話就可以，並稱，當一取消行程，還不到10分鐘，美國就收到一份新文件，內容比原先提案好很多。

根據白宮昨天說法，川普（Donald Trump）的特使威科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）原定今天前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），與伊朗代表展開「面對面會談」，盼推動協議進展。

不過，川普今天稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他取消了美方代表前往伊斯蘭馬巴德與伊朗人會面的行程。

他表示:「花在旅途上的時間太多了，工作也太多！此外，他們『領導階層』內部激烈內鬥、極度混亂。沒有人知道誰在主導，就連他們自己也不清楚。」

川普隨後在佛羅里達州預備搭機返回華府前接受媒體聯訪表示，他會跟任何必須交手的人談，「但沒理由在那邊等兩天，讓人花16、17個小時在旅程上，我們不打算那樣做。當他們（伊朗）想談的時候，可以打給我，籌碼都在我們手裡」。

對於媒體問及，昨天到今天情況有什麼改變？川普回應說，什麼都沒變，只是伊朗交給美國的提案應該要更好，當他一取消行程，不到10分鐘，美國就收到一份新文件，內容比原先好很多。

川普說，這整個協議並不複雜，伊朗不能擁有核武，「就這麼簡單」。

外電報導，川普宣布取消特使團赴巴行程前不久，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）甫結束伊斯蘭馬巴德的外交行程。

阿拉奇在社群媒體X發文稱巴基斯坦之行「收穫豐碩」，並已提出「結束戰爭的可行架構」，但他質疑「美國是否真心渴望外交」。

伊朗國營電視台指出，阿拉奇並無安排與美方會晤，伊斯蘭馬巴德將作為橋梁，把伊朗的提案「轉達」給對方。

編輯推薦

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

白宮 庫許納 川普

上一則

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

延伸閱讀

美伊代表赴巴基斯坦 川普：伊朗將提出滿足美國的方案

美伊代表赴巴基斯坦 川普：伊朗將提出滿足美國的方案
美伊代表再赴巴基斯坦 伊方暫無「直接會談」安排

美伊代表再赴巴基斯坦 伊方暫無「直接會談」安排
美伊第2輪談判層級降低 伊朗外長：不會與美代表直接談

美伊第2輪談判層級降低 伊朗外長：不會與美代表直接談
美伊停火期限倒數 川普連發文辯護美伊情勢

美伊停火期限倒數 川普連發文辯護美伊情勢

熱門新聞

川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

2026-04-21 20:12
美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友若要從中國以外的地區採購關鍵礦產，必須準備承擔「國家安全溢價」。(路透)

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

2026-04-22 02:47
美國總統川普18日在白宮。（美聯社）

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

2026-04-19 10:15
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
圖為俄羅斯仿製伊朗沙赫德-136型無人機的自殺型無人機，2025年7月23日攝於烏克蘭基輔。(路透) 路透

伊朗報復美軍扣押貨船 無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

2026-04-19 21:46
川普總統。(美聯社)

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

2026-04-25 12:24

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死
南加華人區驚爆3死血案 華人老夫婦命喪槍下

南加華人區驚爆3死血案 華人老夫婦命喪槍下
3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了

3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程