川普取消美伊會談後 稱收到新提案、內容更好

川普總統在搭機前對媒體記者談話。(路透)

美國總統川普 今天宣布，已取消特使團原定赴巴基斯坦與伊朗展開會談的行程。他隨後表示，伊朗想談的時候，只要打電話就可以，並稱，當一取消行程，還不到10分鐘，美國就收到一份新文件，內容比原先提案好很多。

根據白宮 昨天說法，川普（Donald Trump）的特使威科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納 （Jared Kushner）原定今天前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），與伊朗代表展開「面對面會談」，盼推動協議進展。

不過，川普今天稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他取消了美方代表前往伊斯蘭馬巴德與伊朗人會面的行程。

他表示:「花在旅途上的時間太多了，工作也太多！此外，他們『領導階層』內部激烈內鬥、極度混亂。沒有人知道誰在主導，就連他們自己也不清楚。」

川普隨後在佛羅里達州預備搭機返回華府前接受媒體聯訪表示，他會跟任何必須交手的人談，「但沒理由在那邊等兩天，讓人花16、17個小時在旅程上，我們不打算那樣做。當他們（伊朗）想談的時候，可以打給我，籌碼都在我們手裡」。

對於媒體問及，昨天到今天情況有什麼改變？川普回應說，什麼都沒變，只是伊朗交給美國的提案應該要更好，當他一取消行程，不到10分鐘，美國就收到一份新文件，內容比原先好很多。

川普說，這整個協議並不複雜，伊朗不能擁有核武，「就這麼簡單」。

外電報導，川普宣布取消特使團赴巴行程前不久，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）甫結束伊斯蘭馬巴德的外交行程。

阿拉奇在社群媒體X發文稱巴基斯坦之行「收穫豐碩」，並已提出「結束戰爭的可行架構」，但他質疑「美國是否真心渴望外交」。

伊朗國營電視台指出，阿拉奇並無安排與美方會晤，伊斯蘭馬巴德將作為橋梁，把伊朗的提案「轉達」給對方。

▼收聽一洲焦點Podcast：