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已好幾世紀未執行 聯邦將恢復槍決「加強死刑效力」

記者胡玉立／即時報導
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司法部24日指示聯邦監獄管理局使用戊巴比妥鈉進行注射死刑，並採用槍決和電刑等方法...
司法部24日指示聯邦監獄管理局使用戊巴比妥鈉進行注射死刑，並採用槍決和電刑等方法，加快執行死刑的速度。圖為奧克拉荷馬州監獄的死刑注射室。(美聯社)

川普總統下令重啟死刑並對未來案件積極求處死刑後，司法部24日宣布，為「加強死刑效力」，司法部已指示監獄官員，對聯邦死刑犯恢復使用槍決執行死刑。

美聯社報導，美國聯邦政府已有好幾世紀未使用槍決執行死刑。前總統拜登任內曾下令暫停執行死刑，卸任前還減免了37名聯邦死囚的死刑，僅保留三名死刑犯的死刑。去年川普第二任期上任第一天，立即撤銷拜登時代的死刑暫停令。目前有9人正被聯邦檢察官求處死刑。

代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）24日聲明表示，前政府「未能履行保護美國人民的職責」，「在川普總統領導下，司法部將再次依法執法，與受害者站在一起。」

美國現代司法體系一般規定使用注射死刑。司法部24日指示聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)使用戊巴比妥鈉（pentobarbital）進行注射死刑，並採用槍決和電刑等方法，加快執行死刑的速度。

司法部同時指示聯邦監獄管理局可考慮使用氮氣（nitrogen gas）執行死刑。美國目前只有少數州立法允許使用氮氣行刑，如阿拉巴馬州。司法部指出，「這項修改有助確保在無法取得特定藥物的情況下，司法部也能做好執行合法死刑的準備。」聯邦監獄管理局也被指示考慮建造新設施，專門用於聯邦死刑。

民調顯示，近幾十年來，民眾對死刑的支持率大幅下降，但川普仍以空前頻率執行聯邦死刑。他第一任期內，聯邦政府處決了13人，是120多年來任一總統任內數量最多者。

據死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）統計，全美有20多州不執行死刑。該中心指出，威懾是使用死刑「最常見理由之一」；儘管川普聲稱死刑有效，但證據顯示，「執行死刑的州並沒有比不執行死刑的州更安全」。

目前全美有5個州允許死刑犯選擇槍決。自1976年以來，只有4個人被執行槍決。去年，最高法院允許南卡羅來納州執行15年來首次槍決死刑。

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