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美伊代表再赴巴基斯坦 伊方暫無「直接會談」安排

新華社德黑蘭/華盛頓4月24日電
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4月24日晚，伊朗外長阿拉奇（中）率領的代表團抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。 ...
4月24日晚，伊朗外長阿拉奇（中）率領的代表團抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。 （新華社）

伊朗外長阿拉奇24日抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，開始對巴基斯坦、阿曼和俄羅斯三國的訪問行程。美國白宮同一天證實，總統川普的特使威科夫和女婿庫許納將於25日啟程赴巴。但據伊朗媒體報導，阿拉奇暫無與美方會談的安排。

據伊朗外交部發言人巴加埃介紹，阿拉奇訪問上述三國期間，除了就雙邊事務協調、地區形勢發展進行磋商，伊方還將與這些國家就結束美國和以色列對伊朗的侵略戰爭、實現地區和平與穩定的最新進展交換意見。

據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，阿拉奇暫無與美國代表會談的日程安排，但將借助巴基斯坦作為中間人向美方傳遞信息，包括伊朗關於結束當前衝突的關切。巴基斯坦一名消息人士早前告訴新華社記者，阿拉奇將與巴方討論伊美談判的先決條件；若取得進展，預計伊方將進一步同美方代表進行直接談判。

美國方面，白宮新聞秘書李維特24日接受媒體採訪時證實，威科夫和庫許納將就與伊朗談判事宜於25日上午前往巴基斯坦。與此同時，包括副總統范斯在內，美方談判代表所有成員隨時待命，如有必要將飛往巴基斯坦。她還說，過去兩天，美方從伊朗方面看到「一些進展」，希望本周末的會談取得更多進展。

當天稍早時候，美國有線電視新聞網報導稱，川普將派威科夫和庫許納前往伊斯蘭馬巴德，本周末與阿拉奇會談。由於伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫此次不出席，范斯暫不打算動身。不過，如果會談取得進展，范斯將隨時前往伊斯蘭馬巴德。本月11日至12日在伊斯蘭馬巴德舉行的首輪伊美會談分別由卡利巴夫和范斯率團。

伊朗伊斯蘭議會媒體辦公室24日還發聲否認卡利巴夫辭去伊美談判伊方代表團團長職務。此前據伊朗媒體報導，美國官員和媒體發現伊朗談判團隊對美國種種無理要求展現出堅決抵制態度後，試圖製造一種伊朗政府、伊斯蘭革命衛隊以及卡利巴夫之間「存在內部分歧的假象」。

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