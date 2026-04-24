白宮為緩和能源供應衝擊 將瓊斯法豁免期延至8月

圖為一艘懸掛巴拿馬國旗的石油和化學品油輪「利尻銀河號」停靠在德州馬拉松加爾維斯頓灣(Marathon Galveston Bay)煉油廠旁的碼頭。路透

美國川普 政府將瓊斯法（Jones Act）豁免期延長90天，讓石油、燃料和肥料更容易在美國境內運輸。這是白宮 為了因應伊朗戰爭造成的供應中斷所採取的最新行動。

彭博（Bluumberg News）報導，這項豁免讓懸掛外國國旗的船舶能夠在美國各港口間運輸大宗商品。現行豁免期原定5月17日到期，如今延長至8月中旬。

依據1920年生效的瓊斯法，若要透過水路在美國各港口間運輸貨物，船隻必須是懸掛美國國旗、在美國建造且所有權在美國。川普（Donald Trump）的暫時豁免令涵蓋煤炭、原油、煉油產品、天然氣、天然氣液體（NGL）、肥料及其他能源衍生產品。

原本的豁免令適用於美國海關與邊境保護局（CBP）指定的659項產品，如今全數獲得延長。

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示：「這項豁免的延長為美國與全球經濟帶來確定性和穩定性，川普政府已採取數項行動來緩和能源市場短期中斷帶來的衝擊，這項延長將有助確保至關重要的能源產品、工業材料和農業必需品供應。」