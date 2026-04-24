我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：為何戰爭衝擊之下各州油價高低差別甚大？

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

白宮為緩和能源供應衝擊 將瓊斯法豁免期延至8月

中央社華盛頓24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為一艘懸掛巴拿馬國旗的石油和化學品油輪「利尻銀河號」停靠在德州馬拉松加爾維斯頓...
圖為一艘懸掛巴拿馬國旗的石油和化學品油輪「利尻銀河號」停靠在德州馬拉松加爾維斯頓灣(Marathon Galveston Bay)煉油廠旁的碼頭。路透

美國川普政府將瓊斯法（Jones Act）豁免期延長90天，讓石油、燃料和肥料更容易在美國境內運輸。這是白宮為了因應伊朗戰爭造成的供應中斷所採取的最新行動。

彭博（Bluumberg News）報導，這項豁免讓懸掛外國國旗的船舶能夠在美國各港口間運輸大宗商品。現行豁免期原定5月17日到期，如今延長至8月中旬。

依據1920年生效的瓊斯法，若要透過水路在美國各港口間運輸貨物，船隻必須是懸掛美國國旗、在美國建造且所有權在美國。川普（Donald Trump）的暫時豁免令涵蓋煤炭、原油、煉油產品、天然氣、天然氣液體（NGL）、肥料及其他能源衍生產品。

原本的豁免令適用於美國海關與邊境保護局（CBP）指定的659項產品，如今全數獲得延長。

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示：「這項豁免的延長為美國與全球經濟帶來確定性和穩定性，川普政府已採取數項行動來緩和能源市場短期中斷帶來的衝擊，這項延長將有助確保至關重要的能源產品、工業材料和農業必需品供應。」

世報陪您半世紀

白宮 川普

上一則

美國務院懸賞1000萬美元 緝捕伊拉克武裝組織領袖

下一則

美代表將赴巴基斯坦同伊朗外長談判…他不去 范斯也不去

延伸閱讀

美財政部：伊朗石油制裁豁免到期後不再展延

美財政部：伊朗石油制裁豁免到期後不再展延
川普封鎖荷莫茲海峽 亞洲盟友與中能源供應受影響

川普封鎖荷莫茲海峽 亞洲盟友與中能源供應受影響
伊朗戰爭令巴拿馬運河「大塞船」插隊費傳暴漲至400萬美元

伊朗戰爭令巴拿馬運河「大塞船」插隊費傳暴漲至400萬美元
中東戰爭第50天／荷莫茲再陷危機、川普急開會 最新發展一次看

中東戰爭第50天／荷莫茲再陷危機、川普急開會 最新發展一次看

熱門新聞

川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

2026-04-21 20:12
近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭推進器。(歐新社)

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

2026-04-17 20:32
財政部長貝森特表示，川普總統正在擬行政命令，未來在銀行開戶必須提供公民身分資料。（歐新社）

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

2026-04-18 05:55
美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友若要從中國以外的地區採購關鍵礦產，必須準備承擔「國家安全溢價」。(路透)

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

2026-04-22 02:47
美國總統川普18日在白宮。（美聯社）

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

2026-04-19 10:15
圖為俄羅斯仿製伊朗沙赫德-136型無人機的自殺型無人機，2025年7月23日攝於烏克蘭基輔。(路透) 路透

伊朗報復美軍扣押貨船 無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

2026-04-19 21:46

超人氣

更多 >
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢
中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚
Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：已苦等一年

Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：已苦等一年
好市多11款必買國際食品 華人最愛這些亞洲味

好市多11款必買國際食品 華人最愛這些亞洲味