美伊停火延長多久？川普：別催我

美國總統川普。(美聯社)

美國總統川普 日前宣布美伊 停火無限期延長，有媒體23日詢問川普說，他願意等伊朗多久？川普回答說，別催我，並稱伊朗內部正在內鬥、面臨巨大的動盪，所以美國給他們一些時間來平息動盪；川普說，他希望為美國達成最好、持久的協議。

美伊為期二周的停火協議原本預計在美東時間4月22日到期，不過，川普21日發出聲明表示，基於伊朗政府的現況，以及巴基斯坦的請求，川普決定延長停火，直到伊朗提出統一的和平提案；白宮 新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）22日表示，川普現在沒有設定時間表，最後期限會由總統決定。

川普說，接下來就看事情會怎麼發展，他指出，美軍已經在軍事上取得勝利，摧毀伊朗75%的目標，如果伊朗不想要達成協議，那美軍會完成任務，摧毀剩下25%的目標。

川普也說，美方沒有時間上的壓力，指壓力是在伊朗身上，稱伊朗若不盡快出口石油，他們整個石油產業將超過負荷，不但石油沒有地方儲存，開採工作也將暫停；川普表示，如果開採工作停止，會對伊朗未來的開採作業造成難以彌補的不良影響，而伊朗只剩下幾天的時間。

不過，川普也說，美國民眾必須在短時間內承受高油價，指民眾付出這樣的代價可以換到伊朗不能擁有核子武器來攻擊美國或摧毀整個中東。