我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不靠民主黨票數 共和黨通宵達旦獨力搞定ICE經費

全美高中金融教育排名…紐約2校進前10 逾十校躋身百強

不靠民主黨票數 共和黨通宵達旦獨力搞定ICE經費

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
參議院多數黨領袖熊恩(John Thune，中)在國會大廈結束一場閉門黨團會議後...
參議院多數黨領袖熊恩(John Thune，中)在國會大廈結束一場閉門黨團會議後，對媒體發表談話；其左側為柯頓(Tom Cotton)，右側為貝拉索(John Barrasso)。(美聯社)

為讓移民執法機關經費盡快到位，參議院共和黨團徹夜連續投票到23日凌晨，通過多項決議啟動預算協調程序(budget reconciliation)，編列移民和海關執法局(ICE)、邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)數十億經費，整個過程並未尋求民主黨投票支持。

參院共和黨團提案旨在為邊境巡邏隊與移民和海關執法局提供足以支撐到川普總統任期屆滿的足夠經費，一口氣為兩個機關各自撥款700億預算，以免日後撥款時又遭到民主黨掣肘。

雖然參院共和黨團對於如此作法具有共識，但肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)、阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)仍對預算藍圖投下反對票。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)則說，共和黨動用數十億納稅人稅金，卻不是用在解決物價上漲問題。

舒默表示，美國人民大聲疾呼要求緩解生活成本變高的壓力，「但共和黨卻只為邊境巡邏隊與移民和海關執法局這兩個在這個國家沒人尊重的機構增加1400億經費」。

參院共和黨團黨鞭貝拉索(John Barrasso)回應說，問題並不在邊境巡邏隊與移民和海關執法局，而在民主黨。

徹夜展開程序表決的過程中，共和黨路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)推動的修正案，一度讓共和黨進程差點脫軌。

甘迺迪要求納入「維護美國選民資格」(Safeguarding American Voter Eligibility)修正案，不過最後被認為內容與預算決議無關，並未通過。

世報陪您半世紀

川普 參院 參議院

上一則

維州選區重畫落敗 共和黨盼佛州扳回 德桑提斯開始承壓

延伸閱讀

穆林：國安部5月初就發不出薪水 2/3員工在放無薪假

穆林：國安部5月初就發不出薪水 2/3員工在放無薪假
美伊戰火燒向選情 參院共和黨人催川普訂伊朗退場策略

美伊戰火燒向選情 參院共和黨人催川普訂伊朗退場策略
10共和黨議員倒戈贊成 眾院通過海地移民臨時身分延3年法案

10共和黨議員倒戈贊成 眾院通過海地移民臨時身分延3年法案
民主黨議員試圖限制川普對伊朗動武權限 遭共和黨擋下

民主黨議員試圖限制川普對伊朗動武權限 遭共和黨擋下

熱門新聞

近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭推進器。(歐新社)

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

2026-04-17 20:32
川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

2026-04-21 20:12
財政部長貝森特表示，川普總統正在擬行政命令，未來在銀行開戶必須提供公民身分資料。（歐新社）

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

2026-04-18 05:55
中國外交部呼籲中國人避免從西雅圖機場入境美國，因為日前有20名中國學者被惡意盤查並被拒入境。（美聯社）

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

2026-04-16 21:32
美國總統川普18日在白宮。（美聯社）

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

2026-04-19 10:15
美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友若要從中國以外的地區採購關鍵礦產，必須準備承擔「國家安全溢價」。(路透)

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

2026-04-22 02:47

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品
8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天
中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠