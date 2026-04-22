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CNN：川普又TACO延長停火 伊朗已不信川普軍事威脅

編譯高詣軒／即時報導
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伊朗首都德黑蘭22日可見印有最高領袖穆吉塔巴肖像的宣傳物。(歐新社)
伊朗首都德黑蘭22日可見印有最高領袖穆吉塔巴肖像的宣傳物。(歐新社)

美國有線電視新聞網（CNN）22日分析，美國總統川普又「TACO」延長美伊停火，儘管他聲稱是要等伊朗內部統合意見，但這無法掩蓋一個重點，即他企圖利用壓倒性軍事威脅迫使伊朗在談判中投降的策略，已多次失敗，想必伊朗內部看來，川普的威脅缺乏可信度。

美國高官認為，伊朗尚未回應美方提案，是因為伊朗高層未就談判立場達成共識，也還未決定針對境內鈾庫存事宜，要賦予談判團隊多大權限。消息人士說，另一癥結可能是新任最高領袖穆吉塔巴正隱藏行蹤，或許無法傳達明確指示。

上述情況確有可能，但也可能是川普為掩飾其讓步的自圓其說。美伊談判過程中，對伊方代表權限的質疑始終存在。此外，這也可能凸顯美國戰略的不連貫性，畢竟那些具政治影響力、能達成協議的伊朗高官，許多已被以色列暗殺，加劇伊朗高層分裂。

此外，川普如今不願再度開戰，暗示伊朗可能已恢復部分打擊波斯灣國家的能力，強化伊朗的戰略嚇阻力。

以國軍情單位的前伊朗分支主管希特里諾維奇說，美國總統、副總統、國防部長說些什麼，對伊朗都無關緊要；伊朗自認占上風，若美國想升級那就升級，若美方想達成協議，就必須接受伊朗所提「10點方案」。

樂觀者或許希望川普這次無限期延長停火，能為外交爭取空間。若川普真的打算停火直到談判結束，可能要等上數周甚至數月，因為與伊朗談判向來耗時費力。

停火維持愈久，川普可能就愈不願意承擔破壞停火的代價。川普或許也需要讓戰事暫停，因這場仗正重創其支持率和全球經濟，且可能助長民主黨期中選舉選情。

但光是停火，不能根本解決川普面臨的幾個最大問題，這包括荷莫茲海峽至今仍因伊朗威脅而關閉、伊朗現存高層很可能由軍方強硬派把持、伊朗境內仍有高純度濃縮鈾、伊朗人民仍遭壓迫等。

巴基斯坦和其他國家外交官的挑戰是，如何讓川普宣稱取得某種勝利。一個可能解方是，美國嘗試以解除對伊朗港口的海上封鎖為籌碼，換取伊朗同意開放荷莫茲海峽，之後可透過更正式外交程序，著手解決伊朗核計畫、飛彈威脅及伊方解除制裁的要求等棘手問題。

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