「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

川普政府宣布，正在重新審查前總統拜登 執政期間批准的綠卡 及其他移民 福利，矛頭直指疑似詐欺案件，並公開警告涉嫌造假者將面臨法律後果。

美國公民暨移民服務局(USCIS)局長艾德洛(Joseph Edlow)接受One America News採訪時表示：「對於那些騙子，停手吧，因為我們一定會找到你們的。即便你已犯下詐欺罪且自以為逃脫懲罰，我們也會查到底。我們正在審查舊案，重新查核拜登政府時期獲得綠卡和其他福利的案件，當時根本沒有審查程序。現在有了，準備好承擔後果。」

USCIS也透過社群平台發出相同立場的公告，共和黨人長期批評拜登政府在邊境管控方面鬆散，移民審查程序形同虛設。

移民政策研究所(Migration Policy Institute)統計，2024財年共有近140萬人取得俗稱綠卡的合法永久居留權，比2023年的120萬人增加16%，且比2020年的約70萬7000人大幅增加92%。

新聞周刊(Newsweek)報導，無論是艾德洛的發言或USCIS的社群媒體公告，都沒有附上具體政策指南，外界並不清楚聯邦的審查範圍。

USCIS尚未說明相關審查涵蓋哪些類型的移民福利，理論上可包括永久居留權、臨時簽證、庇護與難民保護，乃至入籍申請。

綠卡取得途徑多元，包括家庭擔保、職業移民、人道主義保護與多元簽證等，審查工作多視個案情況而定，而不是採取統一標準。

依照USCIS現行規定，若被發現詐欺、虛假陳述或行政疏失等資格疑慮，當局可啟動撤銷永久居留身分的程序；當局通常會先發出「撤銷意向通知」，當事人若提出異議，則移交移民法庭由法官裁決。

這並非川普政府首度採取類似行動，USCIS今年2月針對明尼蘇達州明尼亞波利斯-聖保羅地區推出擴大移民執法的「派瑞斯行動」(Operation PARRIS)，複查數千名已獲准入境的難民資格與潛在詐欺跡象。

另外，阿富汗籍男子拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)去年11月在華府近距離槍殺兩名國民兵後，川普政府隨即針對19個國家的移民批准案件展開「全面且嚴格的重新審查」。