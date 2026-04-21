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美伊停火將結束 美軍扣押與伊朗相關油輪

中央社華盛頓21日綜合外電報導
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伊朗首都德黑蘭一名女子20日走過一幅反美的塗鴉牆。路透
伊朗首都德黑蘭一名女子20日走過一幅反美的塗鴉牆。路透

美軍今天宣布在國際海域扣押一艘與伊朗有關的油輪Tifani號，這顯然是美方近期執行封鎖行動的最新舉措，時值美伊停火即將結束，且雙方和談是否會進行仍不明朗。

路透報導，華府雖表示有信心會與伊朗方面在巴基斯坦展開談判，一名伊朗高官也說德黑蘭當局考慮參加，然而隨著為期兩周的停火進入最後倒數，留給談判的時間所剩無幾。

美軍今天指出，他們順利登上油輪Tifani號。根據船舶追蹤網站MarineTraffic的資料，這艘油輪可裝載200萬桶原油，最後一次通報位置是在今天上午，地點為印度洋上的斯里蘭卡附近。這艘油輪接近滿載，標示的目的地為新加坡。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）表示：「我們已明確表示，會持續實行全球海事執法行動，以瓦解非法網絡，並攔截為伊朗提供物資援助的受制裁船隻，不論他們在哪裡運作。」

美國總統川普（Donald Trump）則在社群媒體發布簡短聲明，稱伊朗多次違反停火，但未提供更多細節。

伊朗未立刻對美方登船做出回應，但這有可能使安排和談變得更加複雜。伊朗方面曾表示，美國封鎖伊朗港口形同違反停火協議，且在美方實施封鎖期間，伊朗不會談判。

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