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五角大廈：美軍在印度洋攔截一艘「受制裁」的油輪

編譯江昱蓁／即時報導
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美國國防部21日證實，美軍在印度洋攔截一艘油輪。（圖取自美國國防部Ｘ帳號）
美國國防部21日證實，美軍在印度洋攔截一艘油輪。（圖取自美國國防部Ｘ帳號）

美國國防部21日表示，美軍在印度洋登上一艘曾經走私伊朗原油而受制裁的油輪，過程中「未發生任何意外」，並稱美方目的為「破壞支援伊朗的非法網路」。

五角大廈在社群網站X上發文，證實美軍對「受制裁的無國籍油輪蒂芙尼號（M/T Tifani）實施登臨權、海上攔截及登船臨檢，過程未發生任何意外」。

聲明說，將持續「在全球範圍進行海上執法，打擊非法網路，並攔截提供伊朗物資支援的受制裁船隻，無論其身處何處。國際水域不是遭制裁船隻的避難所」。

聲明還附帶了一段畫面，顯示美軍海豹突擊隊隊員乘坐直升機降落在蒂芙尼號油輪上。

英國廣播公司引述船舶追蹤數據，這艘在印度洋遭美軍攔截的油輪21日凌晨突然轉向，目前在斯里蘭卡東南約700公里處附近。該船能裝載近30萬噸的原油。

該油輪遭到美國外國資產控制辦公室制裁，船隻與一間印度航運公司有關聯，而該公司也因伊朗而遭美國制裁。

蒂芙尼號4月10日離開波灣地區，18日在斯里蘭卡南部港口城市加勒附近短暫逗留，隨後遭美國攔截。該船將於26日抵達其申報的目的地新加坡。

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