至少5次「有人精準進場賺大錢」 BBC列川普內線交易疑雲

BBC報導，美伊戰爭期間油市及股市多次發生在重大宣布前出現不正常交易。股市交易示意圖。

BBC報導，川普 總統做出重大宣布之前，似乎常有人算準時間進場、賺進大錢，同樣模式至少有五次出現在多個金融市場。有人說這符合非法內線交易的特點，但也有人實際情況更加複雜，部分交易者可能更擅長預測總統的行動。

以原油期貨市場來說，第一個例子是川普3月9月接受CBS新聞電話專訪時說，伊朗戰爭打得非常徹底，可能暗示衝突即將落幕，當時油價 聞訊暴跌約25%。訪問內容出爐前47分鐘，已經有人大舉押注油價將跌，賺進了數百萬美元。

再來，川普3月23日在真實社群發文，華府 與伊朗進行了「極佳、極有建設性的會談」，討論要徹底化解敵對狀態。這篇貼文大出市場意料，油價應聲重挫11%。川普貼文公布前14分鐘，原油期貨的下單量突然暴增。分析師說，這些交易似乎不大尋常。

股市情況類似。川普2025年4月2日宣布「解放日」關稅，對全球幾乎所有國家開徵關稅，同月9日改口暫緩90天實施，激勵史坦普500大漲9.5%，是第二次世界大戰以來的最大單日漲幅之一。但川普公告關稅暫緩前18分鐘，已有人重金布局股市將反彈。他們賭上逾200萬美元，可能因此賺到接近2000萬美元。

預測市場也有近似例子。川普1月3日抓捕當時的委內瑞拉總統馬杜洛，有人去年底就開始在Polymarket下注，賭馬杜洛會在今年1月底前下台，隨後持續加碼，共賺到3萬2500美元。這個帳戶此後未有任何押注。

不只如此，伊朗戰爭2月28日爆發，據區塊鏈分析網站Bubblemaps，Polymarket有六個帳戶，該月初就押注戰爭會在2月28日前發生，共進帳120萬美元。這六個帳戶其中五個未再有新交易，剩下一個隨後準確押注美伊會在4月7日前停火。

民主黨眾議員托雷斯批評，若非內線交易，怎麼可能在總統發布消息、撼動市場前的12分鐘，準確下注？這要不然是神明、要不然就是內線交易。

哥倫比亞法學教授密特斯指出，預測平台Polymarket或Kalshi，在區塊鏈或其他匿名管道進行交易，監管機關很難確認交易者的身分，也很難證明這些人靠著不當取得的資訊進行押注。而且調查風險很高，可能會讓民眾不信任市場或政府。