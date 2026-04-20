WSJ：被美扣押伊朗貨輪屬國營船隊 是進出中國常客

伊朗貨船「圖斯卡號」19日在阿拉伯海強行突破封鎖，遭到美國海軍驅逐艦開火並扣押。圖為美艦開火後留下的硝煙。(路透)

華爾街日報今天報導，被美軍扣押的伊朗 籍貨櫃輪圖斯卡（Touska）號，是伊朗國營航運公司的子公司旗下船隻，且頻繁往返於中國與伊朗間，今年3月就曾2度駛往中國廣東珠海港。而同一家子公司的另2艘貨櫃輪，2025年更曾從中國運送1000噸用於伊朗中程飛彈推進劑的原料。

報導提到，根據歐盟 的船舶資訊平台Equasis顯示，圖斯卡號隸屬於國營的「伊朗伊斯蘭共和國航運公司」（IRISL）子公司Rahbaran Omid Darya。而據美國專業單位研究，它是一艘頻繁往返中國與伊朗間的貨櫃輪，今年3月就曾2度駛往珠海港，並在3月底駛離返回伊朗，4月19日在阿曼灣因逃避美軍攔截而遭扣押。

總部位在美國的政策組織「聯合反對核子伊朗」（United Against Nuclear Iran）高級顧問、退役美國海軍軍官布朗（Charlie Brown）直指，圖斯卡號試圖突破封鎖，代表它運載著「對伊朗有價值的東西」，因此「肯定是值得冒險的」。

「聯合反對核子伊朗」3月間即指出，圖斯卡號是幾艘在美伊戰爭期間仍在營運的伊朗貨櫃輪之一，且運輸各種貨物。而它們又隸屬於一支規模更大的船隊，船隊裡還包括向中國運送伊朗石油的油輪。整個船隊都在設法規避美國和歐盟的制裁，在伊朗與他國間開展貿易。

布朗表示，自2月底美伊戰爭爆發以來，曾駛往中國珠海港的伊朗船隻除圖斯卡號以外，還有多達9艘被記錄在案。而在3月間，就有2艘與IRISL有關的貨輪從珠海港返回伊朗，當時就曾引發外界猜測，這2艘貨輪可能載有中國向伊朗供應的飛彈燃料及相關零件。

根據報導，圖斯卡號所屬的伊朗Rahbaran Omid Darya公司，2025年間就利用旗下另2艘貨櫃輪，從中國運送了1000噸用於伊朗中程飛彈固體推進劑的原料。而其國營母公司IRISL更是遭美國制裁的公司，理由是運輸可供軍事用途的物資。

報導說，目前美國尚未透露，美軍是否在這艘965英尺（294公尺）長的貨櫃輪上發現了什麼物品，也不清楚這艘貨櫃輪為何要試圖突破封鎖。

中國外交部發言人郭嘉昆今天針對外媒詢問此事時說，荷莫茲海峽局勢敏感複雜，中方對美方強制截停有關船隻表示關切。但面對媒體同時詢問圖斯卡號裝載什麼貨物，郭嘉昆卻沒有作答。

此外，中國國家主席習近平今天下午與沙烏地阿拉伯實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼通話。習近平說，中方主張立即全面停火止戰，荷莫茲海峽應保持正常通行；穆罕默德．沙爾曼則說，沙方願與中方加強溝通協調，確保荷莫茲海峽航行安全和自由。

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