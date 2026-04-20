柯默：國安面臨風險 隸屬美國核能計畫人員都應提高警覺

眾議院監督暨政府改革委員會共和黨籍主席柯默。（美聯社）

眾議院監督暨政府改革委員會(House Oversight and Government Reform Committee)共和黨籍主席柯默(James Comer)19日接受福斯新聞網節目「福斯與朋友周末」(Fox & Friends Weekend)專訪時說，與核能、太空等領域有關的11名科學家離奇死亡或失蹤，幕後恐怕藏著「某些窮凶惡極的因素」，引發國家安全疑慮。他表示，鑑於國家安全可能面臨風險，所有隸屬於美國核能計畫的人員都應該提高警覺。

柯默受訪時說，第一次聽說這些失蹤案件時，感覺像是「瘋狂的陰謀論」，了解案情細節之後則改變想法，促使他向多個政府機關發出警告。

他表示，已通知國防部、聯邦調查局(FBI )、國家航空暨太空總署(NASA)、能源部 ，表達想知道這些機構掌握有關這些科學家遭遇的所有資料，因為這四個單位正是11名科學家主要隸屬機關。

柯默說：「我們想嘗試著把片段拼湊起來。」

柯默也說，打算把這四個機關的首長邀請到國會作證，提前發函則是為了讓首長們有時間確保證詞不至於影響正在進行中的秘密調查。

柯默表示，對於科學家離奇死亡與失蹤握有任何訊息的人，都應該把消息提供給眾院監督委員會。他表示，鑑於國家安全可能面臨風險，隸屬於美國核能計畫的所有人員都應該提高警覺。

他說：「我們知道世界上許多國家非常渴求的知識與核子技術，位於這個領域最頂尖的人員卻一個個失蹤或死亡。」

川普16日則對媒體說，希望這些案件只是巧合，估計在一周半之後便將知道結果。