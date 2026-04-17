尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭推進器。(歐新社)

與美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的科學家接連死亡或失蹤，到目前為止出現第11個案例。白宮 發言人李維特(Karoline Leavitt)17日說，川普 政府正與聯邦調查局(FBI )等機構合作，對於數量逐漸增加的美國科學家離奇死亡或失蹤展開調查，釐清案件之間是否有任何關聯。

李維特在社群媒體X發文寫道，鑑於最近社會大眾對於這些令人不安的案件提出合理質疑，加上川普對真相的承諾，白宮目前正與所有機關與聯邦調查局積極合作，以對所有案件進行通盤了解，找出不同案件之間可能存在的共同點。

她表示，白宮將盡一切所能展開調查，若有最新進展將向社會公布。

位於阿拉巴馬州杭特斯維爾(Huntsville)的科學家艾咪·艾斯克瑞吉(Amy Eskridge)2022年以34歲年紀過世，如今被認為是尖端研究領域離奇死亡的第11個案例。

根據訃文紀錄，艾斯克瑞吉在杭特斯維爾開槍自盡，但官方公布細節極為有限。艾斯克瑞吉共同創立「奇特科學研究所」(Institute for Exotic Science)，曾描述工作內容專注於實驗性質的推進概念，包括「反重力」研究。她在2020年YouTuber接受網紅雷斯(Jeremy Rys)採訪時透露，發現反重力之後生活過得很糟，「別人開始破壞我們，這是騷擾與威脅，非常可怕」。

其他死亡或失蹤的科學家包括空軍退役少將麥卡斯蘭(William "Neil" McCaslan)、NASA科學家雷沙(Monica Jacinto Reza)、政府包商賈西亞(Steven Garcia)、天體物理學者葛里邁爾(Carl Grillmair)、MIT物理學者洛雷羅(Nuno Loureiro)、NASA工程師麥瓦德(Frank Maiwald)、與洛薩拉摩斯(Los Alamos)有關的卡西亞斯(Melissa Casias)及查韋斯(Anthony Chavez)等。

美國能源部轄下的國家核子安全管理局（NNSA）向福斯數位新聞表示，正對相關死亡與失蹤事件展開調查。

該部門在聲明中指出：「NNSA已注意到有關我們實驗室、工廠與各據點員工的相關報導，並正在對此事進行調查。」