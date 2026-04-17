我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻

兩階段策略財富自由 華裔夫妻40歲前提早退休環遊世界

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭...
近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭推進器。(歐新社)

與美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的科學家接連死亡或失蹤，到目前為止出現第11個案例。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)17日說，川普政府正與聯邦調查局(FBI)等機構合作，對於數量逐漸增加的美國科學家離奇死亡或失蹤展開調查，釐清案件之間是否有任何關聯。

李維特在社群媒體X發文寫道，鑑於最近社會大眾對於這些令人不安的案件提出合理質疑，加上川普對真相的承諾，白宮目前正與所有機關與聯邦調查局積極合作，以對所有案件進行通盤了解，找出不同案件之間可能存在的共同點。

她表示，白宮將盡一切所能展開調查，若有最新進展將向社會公布。

位於阿拉巴馬州杭特斯維爾(Huntsville)的科學家艾咪·艾斯克瑞吉(Amy Eskridge)2022年以34歲年紀過世，如今被認為是尖端研究領域離奇死亡的第11個案例。

根據訃文紀錄，艾斯克瑞吉在杭特斯維爾開槍自盡，但官方公布細節極為有限。艾斯克瑞吉共同創立「奇特科學研究所」(Institute for Exotic Science)，曾描述工作內容專注於實驗性質的推進概念，包括「反重力」研究。她在2020年YouTuber接受網紅雷斯(Jeremy Rys)採訪時透露，發現反重力之後生活過得很糟，「別人開始破壞我們，這是騷擾與威脅，非常可怕」。

其他死亡或失蹤的科學家包括空軍退役少將麥卡斯蘭(William "Neil" McCaslan)、NASA科學家雷沙(Monica Jacinto Reza)、政府包商賈西亞(Steven Garcia)、天體物理學者葛里邁爾(Carl Grillmair)、MIT物理學者洛雷羅(Nuno Loureiro)、NASA工程師麥瓦德(Frank Maiwald)、與洛薩拉摩斯(Los Alamos)有關的卡西亞斯(Melissa Casias)及查韋斯(Anthony Chavez)等。

美國能源部轄下的國家核子安全管理局（NNSA）向福斯數位新聞表示，正對相關死亡與失蹤事件展開調查。

該部門在聲明中指出：「NNSA已注意到有關我們實驗室、工廠與各據點員工的相關報導，並正在對此事進行調查。」

白宮 FBI 川普

上一則

川普：美伊合作移除濃縮鈾 不派美軍…伊朗拒運往國外

延伸閱讀

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩
FBI示警 「764」網路暴力集團針對兒童施虐

FBI示警 「764」網路暴力集團針對兒童施虐
密西根大學中國研究員墜亡 北京稱死者生前遭「無端訊問」要求調查

密西根大學中國研究員墜亡 北京稱死者生前遭「無端訊問」要求調查
長島連環殺人案偵破 1受害華男身分仍成謎 上衣台灣製

長島連環殺人案偵破 1受害華男身分仍成謎 上衣台灣製

熱門新聞

美國總統川普發布了一張疑似將自己描繪為耶穌的圖片（圖片取自川普Truth Social，原貼文已刪除）

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

2026-04-13 12:47
美國總統川普（右）提著兩袋麥當勞餐點。（路透）

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

2026-04-13 17:40
川普總統發文怒批教宗良14世「沒有我，就沒有你」，甚至放上自己身披教宗袍的AI圖，但挨批後下架。（美聯社）

「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

2026-04-13 21:50
中國外交部呼籲中國人避免從西雅圖機場入境美國，因為日前有20名中國學者被惡意盤查並被拒入境。（美聯社）

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

2026-04-16 21:32
美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。(路透)

「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核

2026-04-12 22:15
美國總統川普11日在佛州邁阿密觀看終極格鬥錦標賽（UFC）賽事。路透

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

2026-04-12 10:49

超人氣

更多 >
熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
首位美籍教宗 如何從川普政府手中拿回基督徒價值觀

首位美籍教宗 如何從川普政府手中拿回基督徒價值觀
伊朗宣布對所有商船開放荷莫茲海峽 川普：感謝

伊朗宣布對所有商船開放荷莫茲海峽 川普：感謝