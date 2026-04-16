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10共和黨議員倒戈贊成 眾院通過海地移民臨時身分延3年法案

記者胡玉立／即時報導
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邁阿密各族裔社區去年12月舉行一場大規模請願，要求川普政府不要取消海地移民的臨時...
邁阿密各族裔社區去年12月舉行一場大規模請願，要求川普政府不要取消海地移民的臨時保護身分。(美聯社)

眾議院16日以罕見的兩黨合作方式通過法案，要求川普政府將海地移民的臨時保護身分(temporary protected status，TPS)延長三年，讓35萬符合條件的海地移民續留美國，毋需擔心被驅逐出境。這項反擊川普總統終止臨時保護身分計畫的法案，能否在參院通過，前景不明；即便在參眾院過關，恐怕也會被川普否決。

該法案由眾院民主黨人和部分共和黨人共同推動，儘管遭到共和黨領導層反對，最後仍以224票對204票通過。眾院民主黨人利用「解除議案請求」（discharge petition）程序，繞過共和黨多數派，迫使法案直接提交眾院全體會議審議。這項罕見程序工具最近越來越被用於組成兩黨聯盟。

眾院海地小組聯合主席、代表美國最大海地裔社區之一的麻州民主黨眾議員普雷斯利（Ayanna Pressley）表示，「海地鄰居對我們社區、公民生活、文化、勞動力和經濟的重要性，我有親身經驗。」

普雷斯利在辯論時，列舉眾多海地移民在醫療保健、住房建設等行業工作，強調擁有臨時合法身分的海地人「不是問題所在，反而是解方之一」。她還表示，海地這個動盪的加勒比海國家深受自然災害和幫派暴力影響，將海地人遣返，無異於「判死刑」。普雷斯利說：「國會可以做正確的事。」

投下贊成票的10名共和黨議員，有許多來自海地居民眾多的選區；他們加入所有民主黨議員和一名獨立議員，一起支持該法案。

最高法院將在兩周內審理終止海地和敘利亞移民受保護身分案件。此前，下級法院阻止聯邦政府終止臨時保護身分計畫，川普政府隨即提出緊急上訴。眾院通過海地移民臨時保護身分延長三年法案，試圖搶在最高法院之前，採取行動。

目前在美國約有130萬逃離世界各地的移民，獲得臨時保護身分。對海地的保護最初是在2010年海地大地震後獲准，此後多次延期。國務院警告美國公民不要前往海地，「因為那裡有綁架、犯罪、恐怖活動和內亂」。

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