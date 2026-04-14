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聯準會主席人選華許財力驚人 身家1.35億以上

編譯周芳苑／即時報導
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華許的財務申報文件顯示，他與妻子擁有約1.92億元資產，實際資產恐遠不止於此。(...
華許的財務申報文件顯示，他與妻子擁有約1.92億元資產，實際資產恐遠不止於此。(美聯社)

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)任期將屆，總統川普(Donald Trump)提名華許(Kevin Warsh)為繼任人選；根據最新公布的文件，華許財力驚人，個人資產至少1.35億元，超過歷任聯準會主席。

華許的財務申報文件顯示，他與妻子珍蘭黛(Jane Lauder)擁有約1.92億元資產，實際資產恐遠不止於此；若與妻子分開計算，華許個人名下資產約1.35億至2.26億元。

候選人向參議院披露資產通常只提供大致範圍。華許列出他持有的兩檔5000餘萬元基金未具體列上限，妻子勞德持有的100餘萬元基金也未列上限。

華許2002年與珍蘭黛結婚。珍蘭黛是雅詩蘭黛(Estee Lauder)董事會成員，也是創辦人的孫女，「富比士」(Forbes)估計珍蘭黛的財富為19億元。

鮑爾2018年被任命為聯準會主席時曾是史上最富有的聯準會主席，但最近提交的2025年申報表顯示，其財富約1900萬至7500萬元，遠不及華許。

華許也披露他擔任華爾街老將朱肯米勒(Stanley Druckenmiller)顧問的1000萬元收入，他曾戲稱這是日常工作；近一年，他還從幾家華爾街公司和史丹福大學胡佛研究所(Hoover Institution)的工作獲得約300萬元收入。

華許所提文件詳列約1800項資產，許多受「既有保密義務」約束，無法具體說明資產具體資訊。他還列出在數十家公司持有股份，其中包括Polymarket、SpaceX以及幾家加密貨幣公司股份。

參議院銀行委員會(Senate Banking Committee)預訂4月21日針對華許出任聯準會主席舉行確認聽證會；華許承諾，一旦獲確認，他將出售受保密義務約束的資產，並將辭去優比速(UPS)以及總部設在美國的南韓電商巨擘酷澎(Coupang)董事等多家機構的職務。

不過，身為參院銀行委員會成員的北卡共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)稱，針對鮑爾進行的聯邦刑事調查結束前，他將阻止華許提名獲准。

聯準會歷任主席並非個個富裕。華許任聯準會理事時的主席伯南克(Ben Bernanke)2014年卸任主席時資產最多僅230萬元，主要是退休基金。

華爾街 共和黨 聯準會

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