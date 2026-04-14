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紐時專欄作家佛里曼：想推翻伊朗政權 但不願川普得利

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普總統(右)和以色列總理內唐亞胡。(美聯社)
川普總統(右)和以色列總理內唐亞胡。(美聯社)

紐約時報專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)表示，他對於是否推翻伊朗政權感到「矛盾」，因為這樣的結果可能會在政治上讓川普(Donald Trump)和以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)受益。

他在上周六接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「我現在的處境是，我確實希望看到伊朗在軍事上被擊敗，因為這個政權對其人民以及整個地區都是一個非常糟糕的政權。」

他說：「問題是，我真的不希望看到內唐亞胡或川普因這場戰爭在政治上變得更強，因為他們是兩個很糟糕的人。」

他接著說：「所以我真的很糾結。我希望看到伊朗政權被擊敗，但我也不希望看到這兩個可怕的人變得更加強大。」

這番言論引發部分人士批評，主要來自保守派。

美駐以色列大使哈克比(Mike Huckabee)回應：「到底是抱著什麼病態的仇恨，才會希望美國輸給一個殺害數千名美國人的恐怖政權？」

他並說：「我當年沒有投票給歐巴馬，但我仍然讚揚他擊斃賓拉丹。」

加州郵報(California Post)言論版編輯波拉克(Joel Pollak)則表示：「我讚許佛里曼的坦率。的確，有些民主黨人希望美國在軍事上失敗，這樣川普和內唐亞胡就無法在政治上得分。但川普不會再參選，而你也無法投票支持或反對內唐亞胡。左派沒有外交政策，只有內政。」

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