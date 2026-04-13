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美伊談判之門未關 Axios：雙方還在討價還價

新華社華盛頓4月13日電
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在美國與伊朗談判未達成協議後，副總統范斯已於12日回國。(美聯社)
在美國與伊朗談判未達成協議後，副總統范斯已於12日回國。(美聯社)

據美國媒體13日報導，巴基斯坦、埃及和土耳其將在未來幾天繼續與美國和伊朗進行討論，以彌合美伊分歧。各方仍相信協議有望達成，「門還沒有關上，雙方都在討價還價」。

Axios網站的報導說，有美官員表示，如果伊朗能展現出更大的靈活性，並認識到「伊斯蘭馬巴德提案」已是其所能獲得的最佳方案，那麼達成協議將指日可待。美官員還說，此次談判起初「十分艱難」，但隨後演變為一場「友好且富有成效的提案交流」，「在接下來的幾天裡，副總統（范斯）希望伊方能認真考量美方提出的方案，並認識到達成協議符合雙方的共同利益」。

與此同時，伊朗外長阿拉格齊表示，伊美談判距離達成協議僅「一步之遙」，但「美方要價太高，要求不斷變化，並威脅實施封鎖，沒有吸取任何教訓」。伊朗駐巴基斯坦大使穆加達姆則在社交媒體上發文表示，在伊斯蘭馬巴德舉行的會談並未宣告失敗，而是為後續的外交進程奠定了堅實基礎。「若能進一步增強互信與政治意願，完全有能力構建一個符合各方共同利益的可持續性框架。」

報導說，土耳其和埃及的外長12日分別與巴基斯坦外長通了電話。據消息人士透露，隨後兩人又分別與美總統特使威科夫以及阿拉格齊進行了交談。

此外，報導還說，以色列總理內唐亞胡13日在內閣會議上說，范斯12日在返美途中和他通話通報了談判進展。內唐亞胡稱，美方之所以中斷談判，是因為認定伊朗未能重新開放荷莫茲海峽，從而「違反了停火協議」。范斯告訴他，談判的主要癥結在於必須將伊朗境內的濃縮鈾全部運出，並確保「在未來數年乃至數十年內」伊朗不再進行任何鈾濃縮活動。

美伊在伊斯蘭馬巴德的談判12日結束，雙方未達成任何協議。伊朗方面說，談判處於「不信任和猜疑的氣氛中」，雙方在兩三個重要問題上存在分歧。美國方面稱，美方已非常明確地說明自身「紅線」，但伊方不接受美方條件。

內唐亞胡 以色列 范斯

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