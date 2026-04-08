我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

川普：將很快與伊朗面對面和談 地點在巴基斯坦

中央社華盛頓8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國媒體「紐約郵報」今天報導，總統川普接受專訪時表示，預計與伊朗的和平談判將會「很快」在巴基斯坦舉行，但副總統范斯（JD Vance）基於安全考量，可能不親自出席。

川普團隊與巴基斯坦領導人協商，以結束39天的伊朗戰爭。隨後巴基斯坦方面提議，最快10日在巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行會談。

至於美方由誰代表談判，川普在電話中受訪時表示：「我們會有魏科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）、可能有JD，但我不確定。這當中有安全風險的考量。」

川普說，面對面會談將會「非常快舉行，實際上非常快。」

川普7日已接受伊朗有關結束衝突的10點相對提案，作為建構永久協議的初步架構，儘管其中有些要求似乎不太可能達成協議。

美國與以色列在2月28日對伊朗發動戰事，當時白宮設定四大核心目標，包括終結伊朗的核子計畫、摧毀對方的海軍、破壞其彈道飛彈生產基地，以及讓伊朗不再為代理勢力撐腰。

停火協議也包括重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以供國際船舶通行。

最終協議方案中，可能要解決伊朗向船舶收取通行費問題，並聚焦於如何確保深埋地下的濃縮鈾安全。

范斯 庫許納 以色列

上一則

美伊停火中國角色受矚 白宮：美中曾高層對話

延伸閱讀

整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．8最新戰況

整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．8最新戰況
川普：美伊將很快在巴基斯坦和談 范斯「可能」不出席

川普：美伊將很快在巴基斯坦和談 范斯「可能」不出席
期限前90分鐘… 川普同意停火2周 美伊周五談判

期限前90分鐘… 川普同意停火2周 美伊周五談判
川普重申最後通牒：4小時可炸毀伊朗 期限剩1天

川普重申最後通牒：4小時可炸毀伊朗 期限剩1天

熱門新聞

美軍救援受困伊朗境內的飛官，過程驚險。示意圖。（路透）

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

2026-04-05 20:55
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30
川普總統是在1日晚間發表演講前告訴邦迪走人，邦迪還曾祈求川普給她多一點時間，川普不僅沒答應還提早一天宣布。（路透）

內幕／求川普給更多時間 5件事成壓垮邦迪稻草

2026-04-02 22:06
川普總統在白宮橢圓形辦公室。(美聯社)

川普：伊朗剛剛提出停火請求 美國提1條件

2026-04-01 09:05

超人氣

更多 >
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場
川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進

川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進