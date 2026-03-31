前國安部長諾姆老公遭爆女裝癖照片外流 川普也震驚

國安部前部長諾姆(前)與丈夫布萊恩(後)於3月3日出席參院聽證會；布萊恩被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團。(美聯社)

國土安全部 前部長諾姆(Kristi Noem)傳出家庭醜聞，她的丈夫布萊恩(Bryon Noem)被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團，相關照片與對話流出，不僅引發各界關注和國安疑慮，也招致道德撻伐；川普 總統受訪時對此表示震驚，強調事前毫不知情；諾姆一家對此表示訝異，並發表切割聲明。

每日郵報取得數百則群聊訊息，顯示布萊恩與多名參與「誇張芭比 化」(bimbofication)戀物癖社團的女性長期互動。這種次文化愛好者追求類似「芭比娃娃」的外型，不惜採用極端手段改變身材。

目前外流的照片顯示，布萊恩穿著女裝，以誇張方式模擬豐腴胸部，部分影像可清楚看到他的臉。

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部分對話內容顯示，布萊恩曾表達角色扮演與變性幻想，甚至匯款數萬元給對方。

紐約郵報報導，國安專家警告，這類私密的爭議內容可能成為敵對勢力操作的弱點。

中央情報局(CIA)前官員波利梅羅普洛斯(Marc Polymeropoulos)表示，「這類極具殺傷力的消息，對敵對情報機構而言極其誘人。對方可能以不曝光為條件施壓配合，否則就公開，這正是間諜活動的基本招。」

外界質疑，若相關情資屬實，是否可能衍生潛在的勒索風險，進而影響國安。

諾姆透過發言人表示，她對於結婚32年的丈夫布萊恩面臨相關指控「感到非常震驚」，整個家庭對此事「措手不及」，呼籲外界給予空間並尊重隱私。

川普受訪時坦言對此感到意外，說道：「他們證實了嗎？哇，若是如此，我為這個家庭感到難過。」

川普強調，「我什麼都沒看，完全不知情」。

此事件讓諾姆過去的政治爭議再次浮上檯面，她曾在國會聽證會上，迴避她與國安部前特別政府雇員李萬度斯基(Corey Lewandowski)的婚外情醜聞，這後來也被視為她被川普撤換的原因之一。