我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

知名設計師之女受邀到哈佛演講 網友大酸「靠媽族」

可負擔房租漲勢猛 為付房租 華婦退休金快被掏空

前國安部長諾姆老公遭爆女裝癖照片外流 川普也震驚

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國安部前部長諾姆(前)與丈夫布萊恩(後)於3月3日出席參院聽證會；布萊恩被踢爆長...
國安部前部長諾姆(前)與丈夫布萊恩(後)於3月3日出席參院聽證會；布萊恩被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團。(美聯社)

國土安全部前部長諾姆(Kristi Noem)傳出家庭醜聞，她的丈夫布萊恩(Bryon Noem)被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團，相關照片與對話流出，不僅引發各界關注和國安疑慮，也招致道德撻伐；川普總統受訪時對此表示震驚，強調事前毫不知情；諾姆一家對此表示訝異，並發表切割聲明。

每日郵報取得數百則群聊訊息，顯示布萊恩與多名參與「誇張芭比化」(bimbofication)戀物癖社團的女性長期互動。這種次文化愛好者追求類似「芭比娃娃」的外型，不惜採用極端手段改變身材。

目前外流的照片顯示，布萊恩穿著女裝，以誇張方式模擬豐腴胸部，部分影像可清楚看到他的臉。

▲ 影片來源：X平台＠Daily Mail（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

部分對話內容顯示，布萊恩曾表達角色扮演與變性幻想，甚至匯款數萬元給對方。

紐約郵報報導，國安專家警告，這類私密的爭議內容可能成為敵對勢力操作的弱點。

中央情報局(CIA)前官員波利梅羅普洛斯(Marc Polymeropoulos)表示，「這類極具殺傷力的消息，對敵對情報機構而言極其誘人。對方可能以不曝光為條件施壓配合，否則就公開，這正是間諜活動的基本招。」

外界質疑，若相關情資屬實，是否可能衍生潛在的勒索風險，進而影響國安。

諾姆透過發言人表示，她對於結婚32年的丈夫布萊恩面臨相關指控「感到非常震驚」，整個家庭對此事「措手不及」，呼籲外界給予空間並尊重隱私。

川普受訪時坦言對此感到意外，說道：「他們證實了嗎？哇，若是如此，我為這個家庭感到難過。」

川普強調，「我什麼都沒看，完全不知情」。

此事件讓諾姆過去的政治爭議再次浮上檯面，她曾在國會聽證會上，迴避她與國安部前特別政府雇員李萬度斯基(Corey Lewandowski)的婚外情醜聞，這後來也被視為她被川普撤換的原因之一。

芭比 國土安全部 川普

上一則

未必一定要達成和平協議 川普：美軍預期2到3周撤出伊朗

延伸閱讀

媒體又揭塗鴉藝術家班克西身份 引發粉絲怒火

媒體又揭塗鴉藝術家班克西身份 引發粉絲怒火

安全隱憂 川普政府高層搶住軍方官舍

安全隱憂 川普政府高層搶住軍方官舍
沉迷「爆炸片」？川普戰情室狂播轟炸畫面 外界憂戰爭決策受影響

沉迷「爆炸片」？川普戰情室狂播轟炸畫面 外界憂戰爭決策受影響
劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹感情破裂撕破臉」

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹感情破裂撕破臉」

熱門新聞

川普總統與中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山會面。（路透）

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

2026-03-26 13:17
美國總統川普。美聯社

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

2026-03-26 13:31
諾曼·黃走過舊金山繪有壁畫的唐人街，他的曾祖黃金德1898年爭取出生公民權獲勝訴。(路透)

川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」

2026-03-31 10:07
最高法院本周將聽審出生公民權官司，圖為屆時將出庭捍衛出生公民權的台灣移民女兒王德棻。(美聯社)

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

2026-03-30 05:18
美國總統川普。（美聯社）

美伊快停戰？川普：伊朗已同意15點方案「多個要求」再送美大禮示好

2026-03-29 22:40
副總統范斯27日在白宮反詐工作小組會議上發表談話。(歐新社)

美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯

2026-03-29 05:13

超人氣

更多 >
密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺
房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機

房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機
美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面
川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」

川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」
資深女港星驚傳病逝 昔當史特龍保鑣成傳奇

資深女港星驚傳病逝 昔當史特龍保鑣成傳奇