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美防長：美軍聚焦摧毀伊武力 打通荷莫茲海峽需各國協助

編譯高詣軒／即時報導
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美國國防部長赫塞斯31日在五角大廈舉行記者會。路透
美國國防部長赫塞斯31日在五角大廈舉行記者會。路透

美國國防部長赫塞斯31日召開記者會說，五角大廈的目標是摧毀伊朗的飛彈、無人機和海軍，但未提到打通荷莫茲海峽是美方軍事目標，僅說這是要其他國家協助的任務。

華爾街日報報導，赫塞斯說，荷莫茲海峽不僅是美國的問題，美國主要致力與伊朗達成協議。此話呼應美國總統川普稍早呼籲其他國家奪回該海峽的立場。

另據幾家外媒報導，赫塞斯也說，伊朗已發生「政權更替」，目前政權應比以往更明智；美國總統川普願意且將與伊朗達成協議，伊方也已獲悉協議條件，但若伊朗不願遵守，美軍將繼續並強化軍事行動。

赫塞斯還說，他上周末曾視察美軍負責中東事務的中央司令部並與官兵交流，這些官兵表示希望「完成任務」，要求「再給我們多點炸彈、更大的炸彈，更多的目標。讓我們完成這一切」。

接受媒體提問時，赫塞斯說，戰爭將持續多久最終只能由川普定奪，美國不會放棄派地面部隊進入伊朗等一切選項。

對川普近日表示正與伊朗談判，赫塞斯說，與伊朗的談判確實進行中且逐漸熱絡，美方希望達成協議，「我們不想動用不必要的軍事力量」，但赫塞斯也揚言，美方同時將「用炸彈來談判」。

對伊朗封鎖荷莫茲海峽，赫塞斯說，美國正設法重啟該海峽，但他未言明方法為何；他並批評其他國家不願為打通海峽付出更多行動。

一同出席記者會的美軍參謀首長聯席會議主席凱恩說，美軍已開始使用B-52轟炸機飛越陸地執行任務。紐約時報說，美軍能用這種大型飛機飛越伊朗領空，顯示伊朗防空能力顯著削弱。

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