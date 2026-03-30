川普關美加邊界通道 數十年友好不再「兩國近鄰被迫分離」

圖為美加邊境公路上的庫茨，川普政府近日宣布將從7月起封閉。(截自谷歌地圖)

川普政府近日宣布將從7月1日起，封閉一段位於蒙大拿州與加拿大 亞伯達省(Alberta)之間、全長約9哩的邊境 道路(Border Road)，理由是為了加強安全監控。此舉打破了美加兩國長達80年來「世界最長不設防邊境」的默契，也讓兩地情同手足的鄰里居民，從此必須面臨被迫分離的窘境。

每日郵報報導，這條邊境公路事實上位於蒙大拿州境內，但過去80年來一直由亞伯達省的華納郡(County of Warner)負責維護。長期以來，兩國居民視這條分界線為無形，經常隨意往返。現年64歲的亞伯達省農民福特(Ross Ford)與68歲的蒙大拿州農民霍格斯(Roger Horgus)是數十年的老友，兩人更曾被「國家地理雜誌」(National Geographic)報導為美加邊境友誼的典範。

福特受訪時感慨表示，「這真的很遺憾，在我出生前，大家就能自由使用這條路，我們與鄰居關係一直很親近，現在卻多了一道屏障。」

霍格斯則直言封路措施「荒謬」，他回憶童年時，兩國孩子每天騎自行車或賽車跨越邊境玩耍，甚至感覺不到國界的限制，「加拿大一直把這條路維護得很好，現在卻要封閉它。」儘管霍格斯表示未曾親眼目睹，但美國邊境巡邏隊官員宣稱，該區域的非法交通流量有所增加，美國國土安全部(Homeland Security)已明確通知加方，將嚴格執行邊境執法。

對此，亞伯達省交通廳長德里申(Devin Dreeshen)表示，為了確保當地居民的通行權，省府計畫撥款800萬元，在加拿大境內幾公尺處平行建造一條新路，該工程預計於4月動工，夏季完工。德瑞申表示，美國國土安全部已通知將加強邊境執法，加拿大方面則加速推動替代道路，以確保當地居民仍能通行，但他強調，「無論地圖上的界線如何劃分，邊境兩側都有農民與親友，這種連結關係仍會持續下去。」