白宮東廂建案被告 川普：大型保密軍事設施遭曝光

白宮東廂在三天之內被全部拆除。(美聯社)

古蹟保護團體「國家歷史保存信託基金會」(National Trust for Historic Preservation)對耗資4億的白宮 東廂(East Wing)宴會廳計畫提告，指控改建計畫未經國會批准或授權，使得興建計畫細節在訴訟期間曝光。川普 總統29日在空軍一號上對媒體展示建築設計圖時說，宴會廳其實是用來掩護秘密軍事基地的「棚子」(shed)，地底下有著原本應該保密不對外公開的「大規模軍事綜合設施」(massive military complex)。

面積約9萬平方呎的新宴會廳，遭批評人士質疑占地比例過大，與白宮其他建築完全失衡。「國家歷史保存信託基金會」訴訟案正由聯邦法院審理，宴會廳計畫細節隨著訴訟公諸於世。

川普29日對媒體說，軍方目前正在宴會廳下方興建一個大規模綜合設施，「這個消息最近因為這起愚蠢的訴訟而曝光」。他說：「現在正在施工中，進行非常順利。」

前總統羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)任內，白宮東廂辦公室底下建立了一座避難地堡(bunker)，用來保護總統人身安全。「總統緊急行動中心」(Presidential Emergency Operations Center)隨之成立且多次更新，因應方案包括如何面對潛在的核武戰爭。

川普對媒體展示建築設計圖表示，新宴會廳兩側有著科林斯柱(Corinthian columns)，窗戶裝有防彈玻璃，還能抵擋無人機攻擊。他說：「這將是全世界類似宴會廳裡最棒的。」

川普說，宴會廳基本上是用來掩護軍方地底設施的「棚子」，用來防禦無人機以及其他威脅。