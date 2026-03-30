美國拿百萬造價飛彈打廉價無人機並不划算 軍火公司研發微型飛彈

華爾街日報30日報導，美國在伊朗戰爭裡以造價百萬飛彈打伊朗廉價無人機，使得軍火公司忙著研發成本更低的飛彈用來抵禦無人機攻擊；國家航空暨太空總署(NASA)前工程師康納利斯(Jason Cornelius)共同創立、位於德州的「柏修斯國防」(Perseus Defense)現正研發一款15吋的微型飛彈(micro-missile)，成本只要1萬元，愛沙尼亞國防企業「弗蘭肯堡科技」(Frankenburg Technologies)與其他初創公司則利用現成零件與自動化生產，打造更便宜的飛彈攔截器。

報導指出，中東戰爭與烏克蘭 戰爭凸顯了高端飛彈數量有限的問題，價值數百萬元的愛國者(Patriot)攔截彈便是一例，這些飛彈有時用在抵抗成本僅數千元、大量生產的無人機。多家初創公司透過調整設計、使用現成零件以及轉向自動化生產，設法降低攔截器成本，業者表示，造價僅數萬元的飛彈很快便能量產。

康納利斯說：「我們看到烏克蘭的狀況，發現以廉價技術對抗無人機的需求還沒有獲得滿足。」30歲的他去年辭去NASA職務而創業，初創公司成立目標基於一個簡單的理念：能否生研發出AIM-9響尾蛇(Sidewinder)飛彈的更小型、更便宜、更迅速生產版本。''

響尾蛇飛彈是世界上使用最廣泛的防空飛彈之一，為美軍服役數十年，成本依然昂貴。去年，美國賣給土耳其 60枚響尾蛇飛彈，包括額外前端組件、備用零件、訓練在內，總價接近8000萬元。

康納利斯指出，響尾蛇飛彈技術純熟，最初設計目標是用來摧毀戰鬥機與其他昂貴的目標，並不是用來擊落成千上萬個造價5000元的無人機。

「柏修斯國防」研發的15吋微型飛彈可以從無人機、地面車輛或海上船艦發射，射程約1100碼(約1000公尺)。

然而，新一代飛彈絕大多數尚未經過戰場試煉，大多只能做為短程防禦，缺乏高端飛彈的全面性能。相較之下，愛國者系統攔截飛速度更快、更精準，飛行距離更遠。能夠攔截彈道飛彈。

「弗蘭肯堡科技」執行長薩爾姆(Kusti Salm)表示，2022年第一次看到伊朗把大量「見證者」(Shahed)自殺式無人機送到烏克蘭的消息。當時正在愛沙尼亞國防部工作的薩爾姆說，當時不禁想著，如果俄羅斯 每月出動100架「見證者」，歐洲所有國家都將遭殃。「弗蘭肯堡科技」研發飛彈成本數萬元，只需幾小時即可完成，射程約1哩。