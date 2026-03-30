我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒領銜

逃票減逾5-7成… MTA擴大設新型閘門 年底前完成20站

美國拿百萬造價飛彈打廉價無人機並不划算 軍火公司研發微型飛彈

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

華爾街日報30日報導，美國在伊朗戰爭裡以造價百萬飛彈打伊朗廉價無人機，使得軍火公司忙著研發成本更低的飛彈用來抵禦無人機攻擊；國家航空暨太空總署(NASA)前工程師康納利斯(Jason Cornelius)共同創立、位於德州的「柏修斯國防」(Perseus Defense)現正研發一款15吋的微型飛彈(micro-missile)，成本只要1萬元，愛沙尼亞國防企業「弗蘭肯堡科技」(Frankenburg Technologies)與其他初創公司則利用現成零件與自動化生產，打造更便宜的飛彈攔截器。

報導指出，中東戰爭與烏克蘭戰爭凸顯了高端飛彈數量有限的問題，價值數百萬元的愛國者(Patriot)攔截彈便是一例，這些飛彈有時用在抵抗成本僅數千元、大量生產的無人機。多家初創公司透過調整設計、使用現成零件以及轉向自動化生產，設法降低攔截器成本，業者表示，造價僅數萬元的飛彈很快便能量產。

康納利斯說：「我們看到烏克蘭的狀況，發現以廉價技術對抗無人機的需求還沒有獲得滿足。」30歲的他去年辭去NASA職務而創業，初創公司成立目標基於一個簡單的理念：能否生研發出AIM-9響尾蛇(Sidewinder)飛彈的更小型、更便宜、更迅速生產版本。''

響尾蛇飛彈是世界上使用最廣泛的防空飛彈之一，為美軍服役數十年，成本依然昂貴。去年，美國賣給土耳其60枚響尾蛇飛彈，包括額外前端組件、備用零件、訓練在內，總價接近8000萬元。

康納利斯指出，響尾蛇飛彈技術純熟，最初設計目標是用來摧毀戰鬥機與其他昂貴的目標，並不是用來擊落成千上萬個造價5000元的無人機。

「柏修斯國防」研發的15吋微型飛彈可以從無人機、地面車輛或海上船艦發射，射程約1100碼(約1000公尺)。

然而，新一代飛彈絕大多數尚未經過戰場試煉，大多只能做為短程防禦，缺乏高端飛彈的全面性能。相較之下，愛國者系統攔截飛速度更快、更精準，飛行距離更遠。能夠攔截彈道飛彈。

「弗蘭肯堡科技」執行長薩爾姆(Kusti Salm)表示，2022年第一次看到伊朗把大量「見證者」(Shahed)自殺式無人機送到烏克蘭的消息。當時正在愛沙尼亞國防部工作的薩爾姆說，當時不禁想著，如果俄羅斯每月出動100架「見證者」，歐洲所有國家都將遭殃。「弗蘭肯堡科技」研發飛彈成本數萬元，只需幾小時即可完成，射程約1哩。

俄羅斯 土耳其 烏克蘭

上一則

以色列轟炸德黑蘭 伊朗批美國圖謀地面入侵將「引火自焚」

下一則

白宮東廂建案被告 川普：大型保密軍事設施遭曝光

延伸閱讀

伊朗被指戰力進化 美「空中之眼」斷成兩截照片網上瘋傳

伊朗被指戰力進化 美「空中之眼」斷成兩截照片網上瘋傳
伊朗逾30座飛彈工廠、發射場被美炸毀 為何仍能繼續發射飛彈？

伊朗逾30座飛彈工廠、發射場被美炸毀 為何仍能繼續發射飛彈？
紐時曝伊朗戰力大進化 攻擊命中率增加逾1倍 有方法突破以色列防空

紐時曝伊朗戰力大進化 攻擊命中率增加逾1倍 有方法突破以色列防空
攻伊4周用掉850枚戰斧飛彈 國防官員：存貨少到令人心驚

攻伊4周用掉850枚戰斧飛彈 國防官員：存貨少到令人心驚

熱門新聞

美國總統川普17日在白宮。(歐新社)

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

2026-03-22 21:30
川普總統與中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山會面。（路透）

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

2026-03-26 13:17
美國總統川普。美聯社

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

2026-03-26 13:31
美國中東特使威科夫（右）和伊朗外交部長阿拉奇（左）組圖。（美聯社）

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

2026-03-24 06:11
美國總統川普20日在白宮。(歐新社)

川普最後通牒倒數24小時 伊朗追加1報復目標 美國務院急發全球警示

2026-03-22 21:20
國土安全部停擺，機場安檢人員無薪工作，怠勤率日增，機場安檢在周末期間大排長龍，有些機場甚至排隊近3小時，民怨沸騰。圖為紐約甘迺迪機場旅客22日在機場內排隊等候安檢。(美聯社)

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

2026-03-23 05:30

超人氣

更多 >
沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說
好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」
83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言

83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言