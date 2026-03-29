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Politico撤爭議漫畫 川普、內唐亞胡穿染血猶太披肩

Politico撤反猶爭議漫畫 川普、內唐亞胡穿染血祈禱披肩

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普總統(左)與以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)
川普總統(左)與以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

Politico政治新聞網站周六撤下一幅引發爭議的政治漫畫，漫畫描繪川普總統與以色列總理內唐亞胡身披猶太祈禱披肩(tallit)，滿身血跡坐在一艘即將墜崖的小船中。

這幅周五刊登的漫畫名為「新保守派之船」(Ship of Neocons)，諧擬畫家波希(Hieronymus Bosch)的經典作品「愚人船」(Ship of Fools)意象：畫中美以兩國領袖與數名共和黨高層坐在一艘小船上，船桅頂端掛著一袋沾滿鮮血的鈔票，畫中人物或身披染血的猶太祈禱披肩，或戴著猶太小帽(yarmulke)，內唐亞胡的鼻子並被誇示放大。

畫中以文字標示「Amalek」(希伯來語「敵人」)，一個路標指向伊朗方向，但船身眼看就要衝下瀑布懸崖。 

在華盛頓自由燈塔報(Washington Free Beacon)報導後，該畫被指出有反猶主義之嫌，Politico於周六將其下架，並發表聲明：「在綜合讀者回饋後，我們認為這幅由獨立漫畫家狄隆納斯(Sean Delonas)創作的作品未達到我們的標準，因此已從本周的作品集中移除。」 

聲明並表示，政治漫畫的尖銳論點與挑釁性畫面屬於可接受範圍，但若影像可能被合理解讀為加深族群刻板印象，或使用曾與歷史仇恨相關的表述，則不在接受之列。

狄隆納斯曾於1990年至2013年間在紐約郵報(New York Post)第六頁(Page Six)擔任漫畫家，面對外界批評，他在社群媒體回應：「新保守派最近一直批評我和其他記者的反戰立場。」

他並說：「新保守派一向不願就任何議題進行辯論。就我而言，這幅漫畫討論的是由以色列引發、與伊朗相關的戰爭，但他們選擇不討論內容，而是對所有不同意見的人進行人身攻擊。」

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