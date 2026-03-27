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普林斯頓博士後在美遭嚴厲盤問後自殺？北京批系統性偏見

記者顏伶如／即時報導
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中國外交部發言人林劍。（路透）
中國外交部發言人林劍。（路透）

一名旅美中國籍博士後研究生去年9月遭美方執法人員約談訊問後隔日自殺身亡，北京27日再度對華府表達不滿，並說中國科學家在美國長期受到「系統性偏見」(systemic bias)對待。

中國外交部發言人林劍27日在例行記者會回答媒體詢問時說，中方對此悲劇深感痛心，已向美國提出嚴正交涉。林劍說，中國駐美大使領館已於第一時間與當事人家屬取得聯繫，為家屬善後提供協助。

林劍表示，一段時間以來，美方泛化「國家安全」概念進行政治操弄，無端盤查、滋擾中國學生及學者，侵犯中國公民正當合法權益，破壞正常中美人文交流氛圍，製造嚴重的「寒蟬效應」。

他表示，中國敦促美方徹查此案，向受害者家屬與中方做出負責任的交代，停止針對旅美中國學生及學者的歧視執法，停止炮製各種冤假錯案。他說：「我們將繼續採取必要措施，堅定維護中國公民的正當合法權益」。

林劍並未透露這名博士後研究生的更多細節，也未說明研究生是遭到哪一個執法機關盤查。

網傳此案當事人是普林斯頓博士後研究員李昊然，但尚無法核實。他於去年9月25日在其位於新澤西的家中去世，今年2月13日米德塞克斯郡(Middlesex County)法醫辦公室確認他死於自殺。

新聞周刊27日報導，從川普總統第一任期以來，中國官員多次指控華府存在反中情結，尤其是美國司法部2018年啟動「中國行動計畫」(China Initiative)之後。「中國行動計畫」旨在打擊與中國有關的經濟間諜及智慧財產權竊盜。

不過，根據法院公開紀錄及媒體、倡議團體調查，許多遭控案件並不是代表北京的間諜活動，而是申請補助時沒有披露跟外國機構有關或取得外國資金。

某些倡議團體及學術界人士指出，「中國行動計畫」導致「種族偵防」(racial profiling)變得更加嚴重，損害美國做為科學人才追求目標的聲譽。

「中國行動計畫」已於2022年在拜登政府任內畫下句點。某些共和黨籍國會議員曾經嘗試重啟計畫，但在亞裔美國人倡議團體及其盟友的強烈反對之下，未能獲得進展。

華府

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