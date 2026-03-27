伊朗情勢陷膠著 再度引發對川普「即興外交」的質疑

伊朗情勢陷入膠著再度引發外界對美國總統川普（見圖）「即興外交」的質疑。路透

隨著伊朗戰爭的局勢陷入膠著，美國川普的「即興式」外交作風正面臨考驗，來自國內外的批評聲浪也日漸高漲，直指川普沒有明確目標並且缺乏專業外交團隊協助，致使美國深陷中東泥淖 。

紐約時報說，這場戰爭的持續時間似乎超出了川普的預期，而他似乎正在四處尋找外交脫身之計，同時也威脅要升級衝突。

目前尚不清楚川普政府中誰將負責與德黑蘭的新領導階層談判。川普周二表示，副總統范斯和國務卿魯比歐 將與其女婿庫許納及中東特使威科夫一起參與談判。范斯向來反對美國干預中東事務，尤其反對干預伊朗。相較下，魯比歐是對伊朗的鷹派，曾公開為川普攻擊伊朗的決定辯護。

報導並指出，這支由朋友、家人、鴿派和鷹派拼湊而成的隊伍，反映出川普處理外交事務的即興風格以及他對職業外交官及其繁瑣程序的輕蔑態度。川普在社群媒體 和電視鏡頭前意識流式的發言，使局面變得更加撲朔迷離，他在一些談話中不斷宣布、修改、甚至推翻自己的威脅和要求。

伊朗公開拒絕了美國提出的15點停火方案，但私下正在考慮在未來幾天與美國談判代表在巴基斯坦會面。在小布希總統時期擔任美國駐以色列 大使的柯則爾認為，川普的伊朗外交政策是一大敗筆，部分原因是他似乎不確定自己的目標。 柯則爾並表示，川普提出的15點停火方案「根本行不通，因為這實際上是要求伊朗放棄一切。」

柯則爾先生還指責川普把職業外交官邊緣化，削減重要的決策職位，以及將中東外交事務交由具有房地產背景的魏科夫和庫許納負責，使川普缺乏經驗豐富的專家團隊協助其擺脫當前的危機。

他說：「如果你掏空國務院、大幅縮減國家安全委員會的規模，並且解雇一些高級將領，而且若你所做的很多事情都是講究政治忠誠，那麼你可能就沒有專業的儲備人才可供運用。」

在拜登總統任內擔任國家安全顧問四年的蘇利文說，威科夫和庫許納在2月底與伊朗官員在日內瓦舉行的會談處理失當，川普當時視該會談為避免戰爭的最後機會。

許多外國外交官也有同感，他們擔心美國的外交機器正在失靈。 阿曼外交部長阿布賽迪上周在經濟學人雜誌撰文說：「美國已失去對自身外交政策的控制。」他與其他許多外國外交官都質疑川普是否錯失了避免戰爭的機會。