我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4睡眠異常現象 恐罹失智症警訊

某些烏役齡男子被ICE遣返後直接被送往戰場前線

伊朗情勢陷膠著 再度引發對川普「即興外交」的質疑

編譯林聰毅／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗情勢陷入膠著再度引發外界對美國總統川普（見圖）「即興外交」的質疑。路透
伊朗情勢陷入膠著再度引發外界對美國總統川普（見圖）「即興外交」的質疑。路透

隨著伊朗戰爭的局勢陷入膠著，美國川普的「即興式」外交作風正面臨考驗，來自國內外的批評聲浪也日漸高漲，直指川普沒有明確目標並且缺乏專業外交團隊協助，致使美國深陷中東泥淖 。

紐約時報說，這場戰爭的持續時間似乎超出了川普的預期，而他似乎正在四處尋找外交脫身之計，同時也威脅要升級衝突。

目前尚不清楚川普政府中誰將負責與德黑蘭的新領導階層談判。川普周二表示，副總統范斯和國務卿魯比歐將與其女婿庫許納及中東特使威科夫一起參與談判。范斯向來反對美國干預中東事務，尤其反對干預伊朗。相較下，魯比歐是對伊朗的鷹派，曾公開為川普攻擊伊朗的決定辯護。

報導並指出，這支由朋友、家人、鴿派和鷹派拼湊而成的隊伍，反映出川普處理外交事務的即興風格以及他對職業外交官及其繁瑣程序的輕蔑態度。川普在社群媒體和電視鏡頭前意識流式的發言，使局面變得更加撲朔迷離，他在一些談話中不斷宣布、修改、甚至推翻自己的威脅和要求。

伊朗公開拒絕了美國提出的15點停火方案，但私下正在考慮在未來幾天與美國談判代表在巴基斯坦會面。在小布希總統時期擔任美國駐以色列大使的柯則爾認為，川普的伊朗外交政策是一大敗筆，部分原因是他似乎不確定自己的目標。 柯則爾並表示，川普提出的15點停火方案「根本行不通，因為這實際上是要求伊朗放棄一切。」

柯則爾先生還指責川普把職業外交官邊緣化，削減重要的決策職位，以及將中東外交事務交由具有房地產背景的魏科夫和庫許納負責，使川普缺乏經驗豐富的專家團隊協助其擺脫當前的危機。

他說：「如果你掏空國務院、大幅縮減國家安全委員會的規模，並且解雇一些高級將領，而且若你所做的很多事情都是講究政治忠誠，那麼你可能就沒有專業的儲備人才可供運用。」

在拜登總統任內擔任國家安全顧問四年的蘇利文說，威科夫和庫許納在2月底與伊朗官員在日內瓦舉行的會談處理失當，川普當時視該會談為避免戰爭的最後機會。

許多外國外交官也有同感，他們擔心美國的外交機器正在失靈。 阿曼外交部長阿布賽迪上周在經濟學人雜誌撰文說：「美國已失去對自身外交政策的控制。」他與其他許多外國外交官都質疑川普是否錯失了避免戰爭的機會。

以色列 社群媒體 魯比歐

上一則

攻伊4周用掉850枚戰斧飛彈 國防官員：存貨少到令人心驚

延伸閱讀

川普施壓伊朗認真看待美伊談判 批北約無所作為

川普施壓伊朗認真看待美伊談判 批北約無所作為
為何伊朗更傾向與范斯談判？

為何伊朗更傾向與范斯談判？
美「重返亞洲」一再破功 川普開打伊朗 對中籌碼流失中

美「重返亞洲」一再破功 川普開打伊朗 對中籌碼流失中
川普傳告知幕僚 盼快速終結伊朗衝突 專家警告沒那麼簡單

川普傳告知幕僚 盼快速終結伊朗衝突 專家警告沒那麼簡單

熱門新聞

前聯邦調查局局長​穆勒。(美聯社資料照)

穆勒辭世 川普：我很高興他死了

2026-03-21 14:19
美國總統川普17日在白宮。(歐新社)

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

2026-03-22 21:30
川普總統。(路透)

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

2026-03-21 17:01
川普總統與中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山會面。（路透）

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

2026-03-26 13:17
美國總統川普。美聯社

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

2026-03-26 13:31
美國中東特使威科夫（右）和伊朗外交部長阿拉奇（左）組圖。（美聯社）

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

2026-03-24 06:11

超人氣

更多 >
救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數
班機延誤別傻站在櫃台等 網教一招快速自救

班機延誤別傻站在櫃台等 網教一招快速自救
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國