整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．26最新戰況

伊朗德黑蘭街頭。（歐新社）

美國和以色列 對伊朗 發動的軍事打擊26日進入第27天。以下是最新戰事速覽：

美國

美軍中央司令部司令說，美軍迄今已襲擊超過1萬個伊朗軍事目標。

據美國媒體報導，伊朗近幾周一直在其石油出口樞紐哈格島加強防禦，增派軍事人員和防空部隊，以防備美軍可能為奪取該島而採取軍事行動。

據美國媒體報導，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫和外交部長阿拉格齊已暫時被移除出美國和以色列的清除名單。此外，隨著對伊朗戰事消耗大量彈藥，美國防部正考慮將原本提供給烏克蘭的武器轉運至中東。

據美國媒體報導，美國總統川普近日向其顧問表示，力爭「在未來數周」終結對伊朗戰爭。

伊朗

伊朗塔斯尼姆通訊社援引知情人士的話報導說，伊朗已正式回應美國提出的包含15點內容的停火協議。伊朗的回應已通過斡旋的國家正式發出，伊朗正在等待對方回應。伊朗在回應中表示，「敵人的侵略和恐怖行為必須結束，必須創造客觀條件確保戰爭不再重演，戰爭賠償必須得到保障並解決，並且戰爭的結束必須在所有戰線上、針對所有參與此次戰鬥的抵抗組織，在整個地區範圍內得到執行」。

據伊朗媒體援引伊軍方人士消息報導，如果敵方試圖對伊朗島嶼或本土發起地面行動，或者通過海軍行動在波斯灣和阿曼灣對伊朗施壓，伊朗將在曼德海峽開闢新戰線。

伊朗伊斯蘭革命衛隊在社交媒體發表聲明說，已發動「真實承諾－4」行動第82波攻勢，打擊美軍位於巴林和科威特境內的軍事基地。

伊朗陸軍司令在視察邊境時警告說，對敵人而言，地面戰「更加危險且代價更大」。

以色列

以國防軍發表聲明說，以軍對伊朗南部阿巴斯港實施空襲，打死包括伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令湯西里及海軍情報局局長在內的多名高層人員。

以總理內唐亞胡說，以色列正在黎巴嫩建立一個更大的「緩衝區」，以抵禦黎真主黨反坦克導彈威脅。

巴基斯坦

巴基斯坦外長說，美國和伊朗間接談判正通過巴方傳遞信息的方式進行。在此背景下，美國提出了停火協議15點內容，伊朗正在審議這些內容。

黎巴嫩

黎巴嫩真主黨領導人卡西姆表示，真主黨將繼續通過「防禦性戰鬥」對抗以色列。

黎巴嫩真主黨軍事組織「黎巴嫩伊斯蘭抵抗組織」表示，向以色列國防部總部及以軍事情報部門下屬軍營發射了多枚導彈。

俄羅斯

俄羅斯外交部表示，打擊伊朗布什爾核電站將造成不可逆轉的後果，包括俄方人員在內的電站工作人員正受到威脅，「這絕對不能接受」。

俄總統普京對媒體表示，中東衝突帶來的後果仍然難以準確預測。

俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄方希望中東地區盡快停止戰亂，局勢恢復和平。達成和平之後如何進一步保障自身安全的問題，可能將由中東地區各國「自行決定」。