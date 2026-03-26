伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

美國總統川普。美聯社

美國總統川普 日前聲稱伊朗 贈送他大禮，但沒有說明細節，川普26日指出，美方正與伊朗談判，並稱伊朗贈送美國8艘油輪來證明他們的誠意和真實性；川普稱這代表美國正與對的人談判。

川普近日聲稱已經與伊朗領導層展開談判，不過遭到伊朗官方否認，包括伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）也對此做出否認，但川普堅持美伊之間已打開談判窗口，並稱伊朗之所以否認是因為上下聯繫出了問題。

川普日前提到伊朗方為了表現誠意，將贈送大禮給美國，但沒有說明禮物是什麼，僅指出禮物極具價值；川普26日舉行內閣會議時表示，美國正與伊朗展開重大的對話，並透露說伊朗方送的禮物是8艘油輪。

川普說，他原本對伊朗的提議沒有多想，但他福斯新聞真的報導有8艘油輪穿越荷莫茲海峽，並指出這8艘油輪是掛巴基斯坦國旗；川普說這代表伊朗方說的是真的，也代表美國正與對的人談判；川普又接著說，伊朗方為了針對他們的某發言表示歉意，還加碼贈送2艘油輪作為賠禮，所以總共有10艘油輪。

川普也表示，不是美方希望達成協議，是伊朗方央求，希望達成協議。