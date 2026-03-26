我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普放話：伊朗若不認真看待和談 將面臨後果

華郵獨家：五角大廈考慮挪用烏克蘭軍援到中東

華郵獨家：五角大廈考慮挪用烏克蘭軍援到中東

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
五角大廈。(美聯社)
五角大廈。(美聯社)

華盛頓郵報26日獨家報導，伊朗戰爭時間拖長，美軍關鍵彈藥耗盡，五角大廈現正考慮把烏克蘭軍援挪用到中東地區，如此轉變凸顯了美國為了支撐對伊作戰，面臨愈來愈多的權衡考量。

三名知情人士說，美國軍方在伊朗戰爭當中耗盡某些最關鍵的彈藥，五角大廈因此考慮把原本要給烏克蘭的武器轉向中東。

報導指出，雖然五角大廈尚未做出最終決定，但這個轉變已凸顯了美國在伊朗戰爭拖延之下面臨的權衡日漸增加。對伊開戰不到四周，美軍中央司令部(U.S. Central Command)已經打擊9000多個目標。

知情人士說，五角大廈考慮從烏克蘭挪用的軍援項目，包括去年透過北約(NATO)計畫、由盟友向美國採購給基輔使用的防空攔截器。

川普政府雖然切斷五角大廈絕大多數的直接軍援計畫，但「烏克蘭優先需求清單」(Prioritized Ukraine Requirements List)倡議仍確保特定軍備持續提供給基輔，包括高端彈藥與防空攔截器。

兩名歐洲外交官匿名受訪時說，自從美國2月28日攻打伊朗以來，歐洲各國便擔心華府正在迅速消耗現有彈藥，速度之快恐將導致歐洲的武器訂單出現延遲，影響PURL計畫向烏克蘭交付美國武器的時程。

戰爭當中需求量最大的彈藥包括高端防空攔截器，例如愛國者(Patriot)攔截彈以及俗稱「薩德」(THAAD)的「終端高空防禦飛彈系統」(Terminal High Altitude Area Defense)。

報導指出，美國軍方已將防空攔截器從歐洲、東亞等世界其他地區，轉給正在負責中東戰事的美軍中央司令部，以便加強對伊朗無人機及彈道飛彈的防禦。然而，這些資源也是烏克蘭最渴望獲得的項目，烏克蘭城市與基礎建設迄今依然面臨俄羅斯持續攻擊。

美國官員說，在緊急軍事需求之下，五角大廈可以挪用武器交付，但必須通知國會。美國官員表示，五角大廈23日通知國會表示，打算將北約國家透過PURL計畫提供的大約7億5000萬烏克蘭額外軍援資金，轉為用來補充美軍武器庫存，支持烏克蘭倡議的北約國家是否了解這筆費用如何使用，目前並不清楚。

彈道飛彈 俄羅斯 北約

上一則

川普放話：伊朗若不認真看待和談 將面臨後果

延伸閱讀

最新攔截失靈？伊朗飛彈頻破以色列空防 以軍回應了

最新攔截失靈？伊朗飛彈頻破以色列空防 以軍回應了
俄提停止協助伊朗換美放棄援烏 遭華府拒絕

俄提停止協助伊朗換美放棄援烏 遭華府拒絕
時代雜誌點名在戰爭中大有賺頭的六家國防包商

時代雜誌點名在戰爭中大有賺頭的六家國防包商
傳國防部追加2000億美元預算支援伊朗戰爭 川普：很小的代價

傳國防部追加2000億美元預算支援伊朗戰爭 川普：很小的代價

熱門新聞

前聯邦調查局局長​穆勒。(美聯社資料照)

穆勒辭世 川普：我很高興他死了

2026-03-21 14:19
美國總統川普17日在白宮。(歐新社)

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

2026-03-22 21:30
F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
川普總統。(路透)

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

2026-03-21 17:01
司法部19日起訴與美超微相關的三名人士，涉嫌違法向中國提供先進技術，其中包括美超微的共同創辦人廖益賢。（本報資料照片）

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

2026-03-20 05:50
美國中東特使威科夫（右）和伊朗外交部長阿拉奇（左）組圖。（美聯社）

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

2026-03-24 06:11

超人氣

更多 >
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭
褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝

褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝