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川普：和談若奏效 荷莫茲海峽將迅速重啟 美伊共同控制

川普稱美伊就重大議題達成共識 若順利將「結束衝突」

編譯高詣軒／即時報導
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美國總統川普23日在佛州棕櫚灘國際機場受訪。路透
美國總統川普23日在佛州棕櫚灘國際機場受訪。路透

美國總統川普23日在佛州西棕櫚灘的機場對記者表示，在22日晚間的會談中，美方與伊朗已在「多項重大議題達成共識」。

川普說，伊朗主動發起對話，「我會說會談進行得非常順利。如果他們能持續推進，將能結束那個問題、那場衝突。」

川普表示，他的特使威科夫與女婿庫許納參與討論，但對於美方與誰對話，他說得相對模糊，只提到對方是「受人尊敬」的領導人，但並非伊朗最高領袖穆吉塔巴。

川普表示：「他們非常希望達成協議，我們也希望達成協議。」他並指出，23日將會有更多通話，之後「很快」會進行面對面會談。

他說：「我們設定了一個5天的觀察期，看看情況如何。如果進展順利，我們就會解決這個問題；否則，我們就會繼續猛烈轟炸。」

川普還說，美國和伊朗已一項「15點」共識，但他只具體指出其中一點，即伊朗承諾不發展核武。川普並對雙方的對話展現樂觀態度。

川普表示，任何協議都必須要求伊朗不得取得核武器，「我們希望看到沒有核彈、沒有核武」，同時美國也將接管伊朗的高濃縮鈾。

他說：「那些核材料，我們會要。我認為我們會得到，而且我們已經就此達成共識。」

被問到何時才能重啟荷莫茲海峽，川普說，若美伊談判繼續順利進行，「很快就會開放」，且美伊將共同控制該海峽，川普還說，伊朗將出現非常重大的政權更迭；若談判失敗，美國將繼續猛烈轟炸。

川普 庫許納 伊朗

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