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俄提停止協助伊朗換美放棄援烏 遭華府拒絕

中央社華盛頓20日綜合外電報導
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白宮特使威科夫（Steve Witkoff）（中）及庫許納（Jared Kushner）2月26日與阿曼外交部長哈馬德・阿爾布賽迪（Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi）（右）在日內瓦會面。（美聯社）
白宮特使威科夫（Steve Witkoff）（中）及庫許納（Jared Kushner）2月26日與阿曼外交部長哈馬德・阿爾布賽迪（Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi）（右）在日內瓦會面。（美聯社）

據知情人士透露，俄羅斯曾提議，若華府停止向烏克蘭提供足以打擊俄國目標的援助，俄方將不再為伊朗提供打擊美軍的目標情報。這項提議遭到美方拒絕。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，官員表示，這項提議是由俄羅斯駐烏克蘭談判特使向美方代表威科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）提出，但美方上周於邁阿密舉行的會議中予以拒絕。

伊朗對該地區的美軍資產發動多次精準打擊，包括在科威特與沙烏地阿拉伯的攻擊，造成至少7名美軍喪生。

西方情報官員告訴「華爾街日報」，自戰爭爆發以來，俄羅斯一直透過間諜衛星網絡，向克里姆林宮的重要盟友伊朗提供目標資料。

知情官員表示，在美方施壓莫斯科停止協助伊朗打擊波斯灣地區的美軍後，俄羅斯談判代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）隨即提出這項提議。

這項提議最早由政治媒體Politico報導，但德米崔耶夫隨後在社群平台X斥責該報導為「假新聞」。

參與烏克蘭談判的歐洲官員表示，他們擔心隨著對伊朗的戰爭遲遲不結束，加上美軍傷亡因伊朗的攻擊而增加，美國可能會考慮接受俄羅斯的提議。美方知情人士也證實俄方確實提出這項方案。

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