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國務院成立新單位「災害暨人道救援局」 援外恐更緊縮

記者顏伶如／即時報導
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國務院宣布成立新單位「災害暨人道救援局」，取代已遭裁撤之國際開發總署部分功能，負責監督美國在全球各地天然災害、人道危機的因應措施。圖為原來美國國際開發總署的救援物資。(美聯社)
國務院宣布成立新單位「災害暨人道救援局」，取代已遭裁撤之國際開發總署部分功能，負責監督美國在全球各地天然災害、人道危機的因應措施。圖為原來美國國際開發總署的救援物資。(美聯社)

國務院20日宣布成立名稱為「災害暨人道救援局」(Bureau of Disaster and Humanitarian Response，BDH)的新單位，監督美國在全球各地天然災害、人道危機的因應措施。路透報導，一名國務院資深官員說，這個行動象徵川普政府大幅改革援外政策的巔峰。

川普政府上台後，政府官員與科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(DOGE)解散了美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)，將其併入國務院之前，數千人員遭到解雇，絕大部分援外經費遭到取消。

官員指出，BDH的編制約有200名官員，在全球各地12個中心運作，每年經費大約54億元。該機構的關注重點將放在「拯救性命」(life-saving)的援助，而不是類似氣候計畫等官員所說的「社會事業」(social causes)。

BDH還將負責監督全球各地糧食安全。

過去USAID每年掌理大約400億元預算，在全球各地資助長期開發計畫，某些項目現在仍在國務院轄下其他單位繼續執行。

官員匿名受訪時說，今後將更審慎挑選要因應處理的項目，美國並沒有責任要因應全球的每場災難與每次危機，特別是當美國敵對勢力或仇視團體遭遇災難或危機時。

官員指出：「我們不是世界警察，也不是世界的社會安全網。不過，當盟友與戰略夥伴需要我們的協助時，以及參與事件對美國國家安全非常重要時，我們就會投入更多資源。」

「災害暨人道救援局」將隸屬於負責對外援助、人道事務及宗教自由的國務次卿辦公室。該辦公室目前還沒有通過參院人事任命的負責人，暫時由DOGE前任主管李文(Jeremy Lewin)領導。

官員表示，「災害暨人道救援局」成立初期將由曾擔任李文幕僚長的舒魯姆(Ryan Shrum)領導。

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