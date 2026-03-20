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在伊朗部署地面部隊？國防部官員已做準備

新華社華盛頓3月20日電
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川普總統。(歐新社)
川普總統。(歐新社)

據哥倫比亞廣播公司20日報道，美國防部官員已為可能在伊朗部署美軍地面部隊做好了準備。

報道援引消息人士的話說，美國總統川普一直在考慮是否在伊朗部署地面部隊，美國高級軍事指揮官已提交旨在為此類方案做準備的具體請求。美軍方還召開會議，為川普決定派遣美軍地面部隊參戰制定應對預案，包括如何處理可能抓獲的伊朗士兵等細節。

川普19日在白宮對媒體表示不會向伊朗派兵，但很快補充道：「如果我派兵，我肯定不會告訴你們。」

白宮新聞秘書李維特20日在一份聲明中說：「五角大廈的職責是為三軍統帥提供最大選擇權，這並不意味著總統已經做出決定，正如總統昨天在橢圓形辦公室所說，他目前不打算向任何地方派遣地面部隊。」

據美國媒體20日報道，包括「拳師」號兩棲攻擊艦在內的3艘軍艦和約2500名海軍陸戰隊員已從加利福尼亞州聖迭戈啟程，前往中東地區。此前，美國防部已從日本調派美軍「的黎波里」號兩棲攻擊艦運載美軍第31海軍陸戰隊遠征隊前往中東。

另據美國阿克西奧斯新聞網站20日報道，川普政府正在考慮佔領或封鎖伊朗石油出口樞紐哈爾克島，以施壓伊朗重新開放霍爾木茲海峽。報道說，這樣的行動需要更多兵力，美國白宮和國防部正在考慮派遣更多部隊。

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