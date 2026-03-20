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日記者提問遭川普回懟「珍珠港」…「日本之恥」掛熱搜

世界新聞網╱即時報導
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美國總統川普（右）19日在白宮會晤日本首相高市早苗，被問及美國對伊朗動武前未提前告知包括日本在內的盟友時，拿「珍珠港事件」開玩笑。（路透）
美國總統川普（右）19日在白宮會晤日本首相高市早苗，被問及美國對伊朗動武前未提前告知包括日本在內的盟友時，拿「珍珠港事件」開玩笑。（路透）

川普總統19日在白宮會見來訪的日本首相高市早苗。川普被日本媒體問及為何美國在攻打伊朗前，未事先知會日本等盟友時表示，這是為了達到出其不意的效果，他還提及珍珠港事件，並稱「誰比日本更了解奇襲」，讓一旁的高市滿臉尷尬。日本網友紛紛在社群平台發文砲轟該記者，認為這名記者不專業，應該被開除；吃瓜的中國網友則幸災樂禍評論高市早苗遭川普「偷襲」。

川普被一名記者問及，為什麼沒有提前告知日本及其他盟友針對伊朗的戰爭計畫，他說：「我們想要出其不意。還有誰比日本更懂得出其不意呢？你為什麼不跟我說說珍珠港？」

川普說這番話時，現場一片笑聲。坐在一旁的高市早苗睜大了眼睛，在椅子上挪了挪身體，臉上努力保持微笑卻什麼也沒說。

1941年12月7日，日軍偷襲夏威夷美國海軍基地珍珠港，摧毀、重創多艘美國軍艦和上百架飛機，導致美方約2400人死亡。隔日，美國對日本宣戰，太平洋戰爭爆發。這事件被時任美國總統羅斯福稱為「國恥」，讓美國人至今不忘。

對此，日本網友紛紛批評該名記者「這記者是故意找碴嗎？」、「也太不專業了吧」、「親共勢力」、「身為政治部官邸組長、前 ANN 中國總局長，從麻生政權時代就開始採訪永田町，擁有這種資歷，卻問了一個會被川普用『珍珠港』反擊的蠢問題，這簡直是身為資深記者的失職，會遺臭萬年的。」

而社群平台X上「日本之恥」從凌晨一直掛在前十大熱門搜尋字之一，有網友挖出記者身分，這名記者是朝日電視台政治部的「看板人物」，採訪過麻生太郎、安倍晉三等多位首相。

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