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美軍增派3艘軍艦、2500陸戰隊員 加州啟程赴中東

新華社華盛頓3月20日電
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美國國防部已從日本調派美軍「的黎波里」號兩棲攻擊艦運載美軍第31海軍陸戰隊遠征隊前往中東。(路透)
美國國防部已從日本調派美軍「的黎波里」號兩棲攻擊艦運載美軍第31海軍陸戰隊遠征隊前往中東。(路透)

據美國媒體20日報導，美國軍方正向中東地區增派3艘軍艦和約2500名海軍陸戰隊員。

報導援引美國官員的話說，「拳師」號兩棲攻擊艦及「康斯托克」號船塢登陸艦、「波特蘭」號兩棲船塢運輸艦，連同隸屬第11海軍陸戰隊遠征部隊的約2500名海軍陸戰隊員，已從位於加州的聖地牙哥啟程，正開赴中東地區。

據報導，「拳師」號的啟航時間比原計劃提前，以響應五角大廈在中東地區增強作戰能力的請求。「拳師」號目前位於太平洋東岸，距離阿曼灣約1.2萬海里，這意味著它至少需要航行3周才能抵達戰區，預示著軍方已規劃讓海軍和海軍陸戰隊在該地區保持更長期的軍事存在。

美國媒體此前報導說，美國國防部已從日本調派美軍「的黎波里」號兩棲攻擊艦運載美軍第31海軍陸戰隊遠征隊前往中東地區。本周早些時候，「的黎波里」號已經航行至新加坡附近海域。

另據美國阿克西奧斯新聞網站20日報導，特朗普政府正在考慮佔領或封鎖伊朗石油出口樞紐哈格島，以施壓伊朗重新開放荷莫茲海峽。報導說，如獲批准，這樣的行動需要更多部隊，白宮和五角大樓正在考慮很快派遣更多部隊。

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