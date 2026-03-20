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整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．20最新戰況

新華社北京3月20日電
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美國總統川普在與日本首相高市早苗會晤時，再次要求日本在協助保障荷莫茲海峽航行安全方面作更多貢獻。（路透）
美國總統川普在與日本首相高市早苗會晤時，再次要求日本在協助保障荷莫茲海峽航行安全方面作更多貢獻。（路透）

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊20日進入第21天。以下是最新戰事速覽：

美國

美國財政部長貝森特表示，美國政府可能解除對已在海上的伊朗石油的制裁，以增加市場供應。

美國總統川普在與日本首相高市早苗會晤時，再次要求日本在協助保障荷莫茲海峽航行安全方面作更多貢獻，稱日本進口原油的九成以上要經過該海峽，「這是應該採取行動的一大理由」。

川普在被媒體問及是否打算在對伊軍事行動期間向中東派出更多部隊時稱，「我不會向任何地方部署軍隊」。

美國國務院宣布，批准對阿聯、科威特和約旦總價值約165億美元的軍售計劃，包括供應雷達、反無人機系統等軍事裝備。

路透援引3名美國官員的話說，美國將向中東增派數千名士兵。

以色列

以色列軍方稱，迄今摧毀伊朗「約85%」的防空和探測系統，摧毀或癱瘓「60%」的彈道導彈發射裝置。

以色列總理內唐亞胡稱，推動伊朗「政權更迭」是以美對伊軍事行動的目標之一，暗示以方還有地面行動的選項。他還表示，以色列「單獨」空襲了伊朗天然氣田，以方將「遵守」川普所提「暫停」後續空襲能源設施的要求。

以色列國防軍說，伊朗「動員窮人組織」情報部門負責人伊斯梅爾·艾哈邁迪已身亡。

伊朗

伊朗發動「真實承諾-4」行動第65波、第66波、第67波和第68波攻勢，打擊以色列海法和阿什杜德煉油廠、以方一系列安全目標和軍事支援中心，以及美軍在中東地區的部分基地，並首次使用「納斯魯拉」導彈。

伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人說，伊朗目前沒有與美國進行談判的計劃。此外，伊朗哈爾克島安全形勢穩定，伊朗石油出口仍在持續。

伊朗紅新月會負責人表示，美以自2月28日以來對伊朗的襲擊已造成1.8萬多名平民受傷，並造成204名未成年人喪生。

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫20日說，F-35戰機首次被擊中，打碎了美軍的「傲慢」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明說，其發言人納伊尼當天在美國和以色列的襲擊中遇害。

伊朗外交部發表聲明說，伊朗外長阿拉格齊在與英國外交大臣庫珀通電話時說，若英國向美國提供軍事基地，將被視為「參與侵略」伊朗。

伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗倫格港的16艘貨船遭美國和以色列「野蠻襲擊」。

在伊朗高官接連遇害後，伊朗軍方20日威脅要毀滅性打擊「邪惡的」美國和以色列官員、指揮官及士兵，稱他們即便在國外度假也將「不再安全」。

瑞士

瑞士聯邦委員會發表聲明說，在美國、以色列與伊朗之間的戰事持續期間，瑞士將暫停向美國出口戰爭物資。

葉門

據俄新社報道，葉門胡塞武裝政治局成員說，為支持伊朗，該組織可能封鎖曼德海峽。

科威特

科威特國家石油公司旗下的艾哈邁迪港煉油廠遭到無人機襲擊並起火。

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