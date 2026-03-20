紐時：伊朗戰爭 美以目標不同的態勢日漸明顯

川普總統稱美國對於以色列攻打伊朗油田設施「毫無所悉」。（路透）

紐約時報20日分析，美國是全球強權，以色列是區域強權，在伊朗戰爭當中各自懷抱不同目標，開戰三周以來分歧態勢日漸明顯。美國站在全球責任與戰略考量的高度審視伊朗，以色列的想法則傾向區域考量。

以色列本周對伊朗一處天然氣油田發動大規模攻擊，引發伊朗對波灣地區國家報復，全球能源供應鏈面臨威脅，油價則進一步飆升。川普 總統起初表示，美國對於以色列這波出擊「毫無所悉」，隨後改口說曾警告以色列不要攻打伊朗油田設施。

報導指出，隨著戰事拖延，川普設法讓美國與以色列這次襲擊畫清界線的動作，更加凸顯美以兩國的目標分歧。美國是肩負全球責任的超級大國，關心全球能源供應及波灣盟友安危，今年在國內則有期中選舉 ，川普政府非常在意美國油價上漲狀況。前任政府官員及國際關係專家表示，以色列身為區域強權，有著不同於美國的戰略目標，考量角度較為狹隘。

以色列擁有自己的天然氣，對於受到伊朗控制的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)能源依賴極少。以色列也不必承擔維持全球貿易自由流通的責任。不過，以色列賭注風險比美國更高，由於伊朗矢言要消滅以色列，以色列將伊朗視為明顯威脅，危險來自伊朗的核子計畫，還有彈道導彈。

專家指出，以色列看到在美國出手相助之下重創伊朗的絕佳機會，可能比川普更願意讓戰爭拖長，對於伊朗陷入國家崩潰與混亂，以色列抱持態度也比華府 更開放。

曾在六任國務卿手下負責中東談判問題的資深外交專家、「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)研究員米勒(Aaron David Miller)指出，美國是全球強權，以色列是區域強權，「他們的威脅評估因此產生了一套跟我們不一樣的目標」。

「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)伊朗專家兼外交政策計畫主任蘇珊‧馬洛尼(Suzanne Maloney)說，美以兩國不但目標截然不同，雙方能承受的成本更有天壤之別，尤其下時間延長之下。

她表示，華府更關注荷莫茲海峽問題，因為長期封鎖意味著全球經濟持續衰退、油價居高不下，但以色列對此則不太在意，「他們不像白宮對油價那麼敏感。更願意冒險試圖達成任務」。