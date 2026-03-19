整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．19最新戰況

伊朗戰爭使美國的油價飆漲，消費者荷包吃不消。(美聯社)

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊19日進入第20天。以下是最新戰事速覽：

美國

川普 總統宣布，暫停《琼斯法案》實施60天，解除往來國內港口船運限制，以期遏制因荷莫茲海峽實際關閉而導致的油價上漲。

美國國家情報總監加巴德表示，去年6月美國轟炸伊朗核設施後，伊朗並未試圖重建其鈾濃縮能力。她拒絕談論伊朗核計劃是否對美國構成「迫在眉睫的威脅」。加巴德表示，伊朗政權「依然完整但遭嚴重削弱」。

據「華爾街日報」報道，美國官員說川普希望以色列不要再對伊朗能源設施發動空襲。

川普稱，美國對以色列襲擊伊朗油氣設施「毫不知情」，卡達也沒有以任何形式參與襲擊。

美國國防部長赫塞斯 拒絕透露美軍的軍事行動何時或如何結束，稱「不想為此設定時間表」，但「我們正在按計劃進行」。他證實，美國防部已請求白宮批准一項總額超過2000億美元的撥款申請，用於針對伊朗的軍事行動。

以色列

以色列國防軍宣布，自以色列和美國2月28日聯手對伊朗發起大規模軍事行動以來，以軍首次對伊朗北部地區的目標發動空襲。

以色列國防軍說，以空軍戰機18日對位於裏海沿岸的伊朗海軍「關鍵基礎設施」發動空襲，襲擊目標包括港口設施和停泊在那裡的「數十艘」伊朗海軍軍艦。

伊朗

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令坦格西里說，與美國相關的石油設施將與美國軍事基地處於同一級別，它們將遭受猛烈炮火攻擊。

伊朗最高領袖穆吉塔巴就伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼及其兒子和部分同事遇害表達哀悼，稱必須讓兇手盡快付出代價。

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫表示，敵人攻擊伊朗基礎設施的做法「無異於自殺」，伊朗已確立「以牙還牙」的原則，衝突的新階段已經開始。

伊朗伊斯蘭革命衛隊說，對以色列中部和北部地區發動「真實承諾－4」行動第64波攻勢。攻擊目標包括以色列本-古里安機場、主要作戰和後勤集結區、燃料補給設施，以及海法地區的部隊集結地和煉油廠等。

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人表示，伊朗無意將戰爭擴大至石油設施，也不希望損害鄰國經濟。如果伊朗能源基礎設施再次遭到攻擊，伊朗的回應將比此前更為強烈和嚴厲。

黎巴嫩衛生部發布的數據顯示，過去兩天內，以色列在黎巴嫩多地發動的空襲已造成至少45人死亡、115人受傷。自3月2日黎以衝突升級以來，以色列空襲已造成黎國內1001人死亡、2584人受傷。

沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯國防部說，該國首都利雅德遭到彈道導彈襲擊，防空系統攔截並摧毀8枚彈道導彈。

沙烏地外交部在社交媒體上說，沙烏地召集多國外長在沙烏地首都利雅德舉行部長級磋商會議，呼籲伊朗立即停止襲擊。

伊拉克

伊拉克民兵武裝「人民動員組織」發表聲明說，美國和以色列對該國西部安巴爾省發動空襲，造成該民兵武裝3人死亡、數人受傷。

歐盟

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯說，歐盟無意將在紅海的護航行動擴展至荷莫茲海峽，並認為對伊朗使用武力缺乏國際法依據，歐盟成員國無意捲入這場戰爭。

法國

法國總統馬克宏呼籲立即停止對中東國家的能源和水利等民用基礎設施的襲擊。馬克宏表示，多個海灣國家能源設施在美國和伊朗衝突中首次遭受打擊，這種局勢升級是「魯莽行為」，對能源生產能力造成持久影響，並導致石油和天然氣價格上漲。