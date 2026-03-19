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川普矢言打擊詐騙但執政期已赦免70多名詐欺定罪盟友金主

記者顏伶如／即時報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

紐約時報19日報導，川普總統16日宣布「對詐騙宣戰」(war on fraud)計畫，矢言加強打擊加州與明尼蘇達州等地索馬利亞與其他移民從事的詐騙犯罪，但川普兩次執政期間已為70多名在詐欺案件遭到定罪的盟友、金主及其他人士赦免，第二任期上台第一年裡便為詐欺犯發布將近36份特赦或減刑。

川普金主梅爾根(Salomon Melgen)在川普第一任期因為詐騙紅藍卡(Medicare)計畫獲利4200萬元，被判17年有期徒刑，後來成為川普赦罪對象。

報導指出，川普在第二任期裡，對於處理詐欺定罪的赦免案件速度加快，對於利用政府資源來犒賞朋友或支持者、對付政敵，表現毫無避諱。

某些詐騙巨額的罪犯也獲得總統特赦。在佛羅里達州南部經營多家養老院及養老機構(assisted living)的企業家艾斯福摩斯(Philip Esformes)便是一例。

2016年，艾斯福摩斯遭到逮捕時，聯邦調查局(FBI)說此案是有史以來遭到醫療詐騙起訴規模最大的個人犯罪案件。艾斯福摩斯向紅藍卡、白卡(Medicaid)計畫總共詐騙13億元，被判20年有期徒刑，2020年獲得川普減刑，但保留550萬元賠償金。

佛州一家心理健康公司負責人杜蘭(Lawrence Duran)遭控向紅藍卡詐騙2.05億元，與其他被告在2011年認罪。被判50年有期徒刑的杜蘭去年獲得川普減刑。

企業家阿契爾(Devon Archer)從事投資詐騙，向美洲原住民部落騙取數千萬元，但由於提供證詞協助共和黨調查拜登家族，獲得川普赦免。川普次子杭特‧拜登(Hunter Biden)生意夥伴葛拉尼斯(Jason Galanis)詐欺罪遭到定罪，後來也因協助共和黨調查而獲得川普減刑。

電動車新創公司尼可拉(Nikola)創辦人密爾頓(Trevor Milton)遭控誤導股東，2022年被陪審團裁定證券詐欺、電信詐欺罪名成立，判處4年有期徒刑。2025年3月，川普為密爾頓特赦，特赦之前川普競選團隊收到密爾頓夫妻180萬元捐款。

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