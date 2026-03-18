國務院下令全球各地使館：立即檢討安全措施
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華盛頓郵報17日獨家報導，中東戰火爆發後，美國駐外使領館持續受到攻擊，光是位於伊拉克的使領館遭受攻擊通報就將近300起，國務院17日發出電報，命令位於全球各地的外交駐點「立即」展開安全評估，原因是中東局勢持續發展，可能出現外溢效應(spill-over effects)。
根據華盛頓郵報取得電文，國務院指出，「全球所有駐點」都應召集緊急行動委員會(Emergency Action Committees)。委員會由跨部門團隊組成，旨在辨識威脅並規畫因應對策，檢討當年安全狀態(security posture)。
電文是由國務卿魯比歐(Marco Rubio)簽署，要求項目則來自負責管理事務的國務次卿埃文斯(Jason Evans)。
報導指出，類似命令在過去幾周已經發布給位於中東的美國外交駐點，17日的命令則是國務院在伊朗戰爭開打之後，第一次要求全球所有駐點檢討安全措施。
美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊以來，多個美國大使館成為伊朗與伊朗代理人的報復目標。
美國駐沙烏地阿拉伯利雅德大使館本月遭受無人機襲擊之後，部分區域處於無法修復狀態，包括屋頂坍塌、煙霧污染。
雖然大多數威脅案例發生於中東駐點，但其他地區也傳出暴力事件。多倫多美國領事館外發生槍擊事件，奧斯陸美國大使館附近則出現爆炸事件。
根據國務院16日電文，從2月28日以來，伊拉克民兵組織對美國外交駐點做出292次攻擊，使領館人員持續面臨威脅。在某些案例當中，武裝部隊成員闖進民宅企圖找尋有關美國公民的訊息。
國務院在另一份電文中說，位於以色列的美國外交人員宿舍公寓周末期間被「遭到攔截但未爆炸的伊朗彈道飛彈彈頭」擊中，所幸無人受傷。
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