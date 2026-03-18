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國務院下令全球各地使館：立即檢討安全措施

記者顏伶如／即時報導
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位於伊拉克巴格達的美國大使館園區在遭到火箭與無人機攻擊後冒出濃煙。(路透)
位於伊拉克巴格達的美國大使館園區在遭到火箭與無人機攻擊後冒出濃煙。(路透)

華盛頓郵報17日獨家報導，中東戰火爆發後，美國駐外使領館持續受到攻擊，光是位於伊拉克的使領館遭受攻擊通報就將近300起，國務院17日發出電報，命令位於全球各地的外交駐點「立即」展開安全評估，原因是中東局勢持續發展，可能出現外溢效應(spill-over effects)。

根據華盛頓郵報取得電文，國務院指出，「全球所有駐點」都應召集緊急行動委員會(Emergency Action Committees)。委員會由跨部門團隊組成，旨在辨識威脅並規畫因應對策，檢討當年安全狀態(security posture)。

電文是由國務卿魯比歐(Marco Rubio)簽署，要求項目則來自負責管理事務的國務次卿埃文斯(Jason Evans)。

報導指出，類似命令在過去幾周已經發布給位於中東的美國外交駐點，17日的命令則是國務院在伊朗戰爭開打之後，第一次要求全球所有駐點檢討安全措施。

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊以來，多個美國大使館成為伊朗與伊朗代理人的報復目標。

美國駐沙烏地阿拉伯利雅德大使館本月遭受無人機襲擊之後，部分區域處於無法修復狀態，包括屋頂坍塌、煙霧污染。

雖然大多數威脅案例發生於中東駐點，但其他地區也傳出暴力事件。多倫多美國領事館外發生槍擊事件，奧斯陸美國大使館附近則出現爆炸事件。

根據國務院16日電文，從2月28日以來，伊拉克民兵組織對美國外交駐點做出292次攻擊，使領館人員持續面臨威脅。在某些案例當中，武裝部隊成員闖進民宅企圖找尋有關美國公民的訊息。

國務院在另一份電文中說，位於以色列的美國外交人員宿舍公寓周末期間被「遭到攔截但未爆炸的伊朗彈道飛彈彈頭」擊中，所幸無人受傷。

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