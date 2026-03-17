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北京「川習會」延後1個月？川普：可能推遲5到6周

記者陳熙文、編譯茅毅／即時報導
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圖為2025年10月30日，川普總統與中國國家主席習近平在釜山舉行會晤。(新華社)
圖為2025年10月30日，川普總統與中國國家主席習近平在釜山舉行會晤。(新華社)

美國總統川普17日表示，川習會將改期，目前看起來會推遲5周到6周，稱川普政府正與中國協調，指中方沒有問題。

川普原預定3月底出發訪問北京，與中國國家主席習近平見面，不過川普16日表示，出於美國正在打仗，他傾向留在美國國內，指美方已向中國請求延期約一個月的時間。

川普17日進一步說明時間點，他原本說大約5周，後來又改口說可能推遲5周到6周。

川普16日接受媒體提問時指出，美中之間正在討論川習會是否成行；川普說，他樂於出訪中國，但由於戰爭的關係，川普政府已向中方請求延遲約一個月的時間；川普表示，他非常期待訪問中國，與中國國家主席習近平見面，指雙方關係非常好。

川普說，這沒有什麼花招，指事情非常簡單，美國正在打仗，川普認為他留在國內非常重要。

川普17日在白宮橢圓辦公室和愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）會面時指稱，自己將在約5或6周內去中國，而非3月底。

華府的中國駐美大使館尚未立即對此置評。

川普17日還在與馬丁會面時提到，將和習近平「調整、重設」自己的中國行，「我們正和中國合作；他們對此沒意見」。但川普未對此多做詳述。

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