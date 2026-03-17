加巴德盟友…對伊朗戰爭存疑 國家反恐中心主任請辭

國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心(National Counterterrorism Center)主任肯特(Joe Kent)17日在社群網站 X發文表示，對於正在進行中的伊朗戰爭存有疑慮，決定辭去職務，即日生效。

華爾街日報分析，肯特成為美國與以色列聯合攻打伊朗以來，川普政府高層官員因為伊朗戰爭而辭官的首例。

2025年7月31日到職出任國家反恐中心主任的肯特在X平台貼文寫道：「我無法憑著良心支持繼續對伊朗作戰。」他在發文附上提交給川普總統的辭呈截圖。

肯特寫道：「伊朗對我們國家並未構成立即威脅，很明顯的，我們發動這場戰爭是因為受到以色列及其對美國龐大遊說勢力的壓力。」

肯特在辭呈寫道，支持川普在過去三場總統大選 期間倡議的外交政策，但現在川普已經背離了原本主張美國應避免捲入「永無止境戰爭」(never-ending wars)的目標。

肯特向來被視為是上司國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)的政治盟友。他在X平台發文寫道，能在川普及加巴德手下效力感到非常光榮，「願天佑美國」。

45歲的肯特2022年與2024年曾在華盛頓州角逐共和黨 聯邦眾議員黨內初選。