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川普爆白宮幕僚長威爾斯罹乳癌 立即開始治療

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川普爆白宮幕僚長威爾斯罹乳癌 立即開始治療

世界新聞網╱即時報導
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川普總統(左)與白宮幕僚長威爾斯16日出席白宮東廳舉行的甘迺迪藝術中心董事會會議。（美聯社）
川普總統(左)與白宮幕僚長威爾斯16日出席白宮東廳舉行的甘迺迪藝術中心董事會會議。（美聯社）

川普總統周一在社群媒體發文表示，白宮幕僚長蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)已被「診斷出早期乳癌」，並決定立即開始接受治療。

NBC News報導，川普在 Truth Social 上發文表示，威爾斯將立即開始接受治療，並將繼續留任現職。

「她有一支非常優秀的醫療團隊，預後情況極佳！」他並補充道：「在治療期間，她幾乎會全天候待在白宮，這讓我身為總統感到非常高興！」

在川普宣布此消息後不久，政府其他成員及國會議員便透過社群媒體貼文向威爾斯表達慰問。

白宮副幕僚長布萊爾(James Blair)在 X 平台上發文讚揚威爾斯，表示：「她將以優雅的姿態贏得這場戰役。」眾議院議長、路易斯安納州共和黨籍的強生（Mike Johnson）表示，他的家人「與所有人一同為我們親愛的朋友蘇西祈禱，願她能早日完全康復。」 眾議院共和黨會議主席麥克林(Lisa McClain)在X平台發文表示，她正在為威爾斯祈禱，並稱她為「華盛頓最堅強的鬥士之一」。

▲ 影片來源：X平台@WhiteHouse（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

威爾斯自川普第二任期開始以來，一直擔任其幕僚長。她同時也擔任總統2024年競選活動的聯合競選經理。

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