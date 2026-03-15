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美中巴黎貿易會談登場 301及強迫勞動調查似成變數

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美中巴黎貿易會談登場 301及強迫勞動調查似成變數

中央社台北15日電
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美中兩國經貿團隊在法國巴黎舉行中美經貿磋商。圖為磋商舉辦地經濟合作與發展組織總部。(中新社)
美中兩國經貿團隊在法國巴黎舉行中美經貿磋商。圖為磋商舉辦地經濟合作與發展組織總部。(中新社)

綜合新華社及路透報導，新一輪美中經貿會談已於美東時間上午5時左右在巴黎登場，預料雙方會談將聚焦關稅、稀土供應、高科技出口管制和農產品採購。不過，美國在會談前接連宣布對中國等多國展開301調查及強迫勞動調查，為會談增添變數。

路透報導提到，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰領軍的這次會談，除了旨在消除貿易休戰協議中的障礙外，也在為美國總統川普（Donald Trump）3月底訪中，並與中國國家主席習近平會晤掃清障礙。

美國財政部官員表示，美中雙方會談地點是巴黎的經濟合作暨發展組織（OECD）總部。而報導提到，預料美中這次貿易會談將聚焦美國關稅調整、中國稀土礦物對美出口、美國高科技出口管制，以及中國採購美國農產品等議題。

報導直指，美方代表也為這次巴黎會談帶來新的棘手問題，那就是美國針對中國等16個國家的301貿易調查，以及針對包括中國在內60國的強迫勞動行為展開調查，兩者都引發了中方的不滿，並都表示保留採取反制措施的權利。

美中貿易分析人士表示，由於準備時間有限，加上華府的注意力目前集中在美以對伊朗戰爭上。因此，無論是在巴黎的談判還是在北京的「川習會」上，達成重大貿易突破的可能性都有限。有專家認為，雙方的最低目標都是「舉行會談」，避免關係破裂和緊張升級。

報導提到，今年內除了即將到來的北京「川習會」外，川普和習近平今年可能還會在11月中國主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，以及12月美國主辦的20國集團（G20）峰會會晤，而這兩場峰會可能會取得較實質的進展。

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