投入地面作戰？美增兵伊朗 調2500名陸戰隊至中東

兩棲攻擊艦「的黎波里號」檔案照。（路透）

美伊衝突愈演愈烈，尤其伊朗 擴大對荷莫茲海峽的攻擊，衝擊國際石油市場，有報導引述美國官員指出，美國正向伊朗增兵，從印太地區調派約2500名陸戰隊和3艘戰艦前往中東戰區；據了解，增援部隊具備兩棲和地面作戰能力，目前尚不清楚是否會被部署至陸上作戰。

美國國防部 13日上午再度舉行記者會說明「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的進度，國防部長赫塞斯 指出，美國和以色列空軍至今已經打擊1萬5000個伊朗目標，平均每天打擊1000個目標，並稱伊朗已經失去空軍、海軍，伊朗的飛彈發射器和無人機也遭到摧毀，指伊朗飛彈發射量已經降低90%、單程無人攻擊機也下滑95%，並稱伊朗在荷莫茲海峽的作為是出於走投無路，美軍也正在處理應對。

針對伊朗持續封鎖荷莫茲海峽航道，阻礙國際油輪通行，赫塞斯則稱，現在唯一的阻礙就是伊朗持續射擊來往船隻，若伊朗停止這麼做，海峽是開放的；赫塞斯說，這也是為什麼美軍的主要目標之一就是摧毀伊朗海軍。

美國總統川普日前拋出由美國海軍護送油船通過海峽的選項，不過美軍至今尚未執行相關任務；美國能源部長萊特（Chris Wright）12日接受CNBC訪問時表示，被問到美國海軍是否能在月底前開始護送油輪，通過荷莫茲海峽，他回答說，「我認為這種情況很有可能發生」；但他也表示，此事會「很快」發生，但不是「現在」，坦承美國尚未準備好立即啟動護航行動。

國防部13日也未提出明確時間表，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，美國希望依據現行的軍事目標來安全地、聰明地做這件事；赫塞斯則表示，這會是國防部的任務為此做出計畫，讓總統得以有選項。

華爾街日報13日報導，五角大廈正部署陸戰隊遠征隊和更多戰艦前往中東地區，指有美國官員指出，赫塞斯已經批准中央司令部的請求，派出具備兩棲作戰能力的軍隊，並配有陸戰隊遠征部隊，一般規模在數艘戰艦和5000名陸戰隊和水手。

報導指出，駐泊在日本的兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）和其陸戰隊現在正在前往中東。

ABC新聞則報導指出，被調派前往中東戰區的部隊是平時紮駐在日本的第31陸戰隊遠征部隊；報導並指出，有3艘兩棲攻擊和陸戰隊2200人被調派戰區。

這項消息也不是美軍向伊朗發動軍事行動之後首度傳出調動美軍在印太地區的部署，根據韓聯社與南韓中央日報日前報導，駐韓美軍的「愛國者」（PAC-3）與「薩德」（THAAD）等反導系統似乎已開始被調往中東地區。