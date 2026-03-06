重新定義「無條件投降」？川普：打到伊朗無法再戰也算

美國總統川普6日在白宮東廳出席「拯救大學體育」圓桌會議。歐新社

美國總統川普 6日在自創社群平台「真實社群」發文表示，除非伊朗「無條件投降」（unconditional surrender），否則美伊之間不會達成任何協議。不過，他在接受Axios訪問時表示，「無條件投降」可能意味著徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力，不一定是正式宣布投降。

川普在貼文中要求伊朗「無條件投降」，看似沒有為德黑蘭留下任何退場空間。不過他在電話訪問中解釋：「無條件投降可能是伊朗人自己宣布，但也可能是他們再也無法戰鬥的時候，因為已經沒有任何人或任何裝備可以作戰。」

白宮 發言人李維特隨後接受福斯新聞訪問時表示，「無條件投降」意味著川普將判定「伊朗不再對美國及中東美軍構成威脅」。她並列出美方目標，包括摧毀伊朗海軍、消除彈道飛彈 威脅、確保無法取得核武，以及削弱區域代理勢力。

在川普發文前數小時，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在社群平台X表示，「一些國家已開始展開調解努力」，試圖阻止戰爭。他說：「我們要說清楚：我們致力於地區的持久和平，但在捍衛國家尊嚴與主權方面絕不猶豫。調解應該針對那些低估伊朗人民、並點燃這場衝突的人。」

大西洋理事會（Atlantic Council）伊朗問題專家西特里諾維茨（Danny Citrinowicz）就川普要求伊朗「無條件投降」的表態指出：「如果這是美國政府的官方立場，而伊朗目前政權又不會投降，那麼軍事行動就必須持續，直到政權崩潰為止。」

他補充說：「只要未達到這一點，即使這場軍事行動在作戰層面取得成功，也會被視為失敗。」

