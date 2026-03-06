我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「房屋維修」騙局多人上當 有人被騙45萬元

油價飆漲 紐約市場周線累漲35.6%

重新定義「無條件投降」？川普：打到伊朗無法再戰也算

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普6日在白宮東廳出席「拯救大學體育」圓桌會議。歐新社
美國總統川普6日在白宮東廳出席「拯救大學體育」圓桌會議。歐新社

美國總統川普6日在自創社群平台「真實社群」發文表示，除非伊朗「無條件投降」（unconditional surrender），否則美伊之間不會達成任何協議。不過，他在接受Axios訪問時表示，「無條件投降」可能意味著徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力，不一定是正式宣布投降。

川普在貼文中要求伊朗「無條件投降」，看似沒有為德黑蘭留下任何退場空間。不過他在電話訪問中解釋：「無條件投降可能是伊朗人自己宣布，但也可能是他們再也無法戰鬥的時候，因為已經沒有任何人或任何裝備可以作戰。」

白宮發言人李維特隨後接受福斯新聞訪問時表示，「無條件投降」意味著川普將判定「伊朗不再對美國及中東美軍構成威脅」。她並列出美方目標，包括摧毀伊朗海軍、消除彈道飛彈威脅、確保無法取得核武，以及削弱區域代理勢力。

在川普發文前數小時，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在社群平台X表示，「一些國家已開始展開調解努力」，試圖阻止戰爭。他說：「我們要說清楚：我們致力於地區的持久和平，但在捍衛國家尊嚴與主權方面絕不猶豫。調解應該針對那些低估伊朗人民、並點燃這場衝突的人。」

大西洋理事會（Atlantic Council）伊朗問題專家西特里諾維茨（Danny Citrinowicz）就川普要求伊朗「無條件投降」的表態指出：「如果這是美國政府的官方立場，而伊朗目前政權又不會投降，那麼軍事行動就必須持續，直到政權崩潰為止。」

他補充說：「只要未達到這一點，即使這場軍事行動在作戰層面取得成功，也會被視為失敗。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

白宮 彈道飛彈 川普

上一則

俄羅斯提供情報給伊朗？白宮：無法改變戰局

延伸閱讀

伊朗新任領袖人選 白宮：美情報機構正在檢視名單

伊朗新任領袖人選 白宮：美情報機構正在檢視名單
川普：除了無條件投降 不會與德黑蘭達成任何協議

川普：除了無條件投降 不會與德黑蘭達成任何協議
川普稱「必須參與挑選伊朗新領袖」 排除哈米尼之子

川普稱「必須參與挑選伊朗新領袖」 排除哈米尼之子
紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住

紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。（美聯社）

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

2026-03-06 01:28

超人氣

更多 >
浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾
砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長